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وردت من الفضاء عام 2022... إشارة "غامضة" تشغل بال العلماء وهذه قصتها!

علوم وتكنولوجيا
2025-01-02 | 15:40
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وردت من الفضاء عام 2022... إشارة &quot;غامضة&quot; تشغل بال العلماء وهذه قصتها!
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وردت من الفضاء عام 2022... إشارة "غامضة" تشغل بال العلماء وهذه قصتها!

وردت من الفضاء عام 2022... إشارة "غامضة" تشغل بال العلماء وهذه قصتّها!

اكتشف العلماء أخيراً الأصول الغامضة للإشارة الغريبة التي وردت من الفضاء عام 2022.

وفي التفاصيل، اكتشف تلسكوب راديوي انفجاراً قادماً من مجرّة تبعد حوالي 200 مليون سنة ضوئية عن الأرض، والذي استمر لأجزاء من الثانية فقط.

واحتوى الانفجار، بحسب التلسكوب، على طاقة كافية لتسليط الضوء على مجرات بأكملها، ويُعتقد أنه كان إشارة من حضارة فضائية متقدمة. 

واكتشف علماء من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة أن هذا "الانفجار الراديوي السريع" (FRB) نشأ من منطقة صغيرة قريبة جدًا من نجم نيوتروني، وهو عبارة عن بقايا شديدة الكثافة لشمس ميتة".

وقال المؤلف المشارك البروفيسور كيوشي ماسوي: "لا يمكن للذرات أن توجد حول هذه النجوم النيوترونية، بل ستتمزق بفعل المجالات المغناطيسية".

وتابع: "الشيء المثير هنا هو أننا نجد أن الطاقة المخزنة في تلك المجالات المغناطيسية، بالقرب من المصدر، تلتف وتعيد تشكيلها بحيث يمكن إطلاقها على شكل موجات راديو يمكننا رؤيتها عبر الكون".

واكتشف العلماء أثناء بحثهم وباستخدام أربعة أجهزة استقبال راديو كبيرة على شكل نصف أنابيب، نبضة مدتها 2 ميلي ثانية أطلق عليها اسم FRB 20221022A.
وتوصل العلماء إلى أن مصدر الاشارة قد يكون من الدوار، وهو ما شوهد في النجوم النيوترونية سريعة الدوران والتي تسمى النجوم النابضة.

وبعد تحليل الطاقة المنبعثة من الاشارة، تبين أن الوميض الغامض "يقع على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات من مصدره".

المصدر
 

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علوم وتكنولوجيا

الفضاء

2022...

إشارة

"غامضة"

العلماء

قصتها!

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