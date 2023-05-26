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تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024

علوم وتكنولوجيا
2023-05-26 | 03:02
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تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024
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تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024

تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024

أعلنت مجموعتا تسلا وفورد الخميس أنّه اعتباراً من العام المقبل ستصبح شبكة الشواحن الفائقة السرعة التابعة لتسلا في الولايات المتّحدة وكندا مفتوحة أمام سيارات فورد الكهربائية، في خطوة ستضاعف عدد محطات الشحن المتاحة لعملاء فورد.

وقال جيم فارلي رئيس شركة فورد في حوار على تويتر مع إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إنّه "اعتباراً من مطلع 2024، سيتمكّن جميع عملاء فورد الحاليين والمستقبليين من الوصول إلى 12 ألف شاحن فائق السرعة لتسلا".

ولم يوضح فارلي كم ستبلغ كلفة استخدام هذه الشواحن من جانب مالكي سيارات فورد، مكتفياً بالقول إنّ المجموعة ستبذل كل ما بوسعها لكي تكون الأسعار مقبولة "وتنافسية قدر الإمكان".

أما بالنسبة إلى سعر المهايئ الذي يتعيّن على مالكي سيارات فورد شراؤه للتمكّن من شحن سياراتهم في محطات تسلا، فقال ماسك إنّ ثمن هذا المحوّل يفترض أن يكون "بحدود بضع مئات من الدولارات".

وتمتلك شركة فورد حالياً شبكة من حوالي 10 آلاف محطة شحن سريع لسياراتها الكهربائية.

واعتباراً من 2025، ستكون سيارات فورد الكهربائية الجديدة مزوّدة بموصل قابل للاستخدام مباشرة في محطات تسلا من دون الحاجة لمحوّل.

وفي شباط أعلن البيت الأبيض أنه أبرم اتّفاقاً مع تسلا تفتح بموجبه الشركة، بحلول نهاية 2024، شبكتها لمحطات الشحن أمام سيارات كهربائية من ماركات أخرى.

وفي الواقع فإنّ نقص عدد محطات الشحن في الولايات المتّحدة يعتبر عقبة أساسية أمام تحوّل سائقي السيارات العاملة بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

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سيارات كهربائية

شواحن

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