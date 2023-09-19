0min

في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!

في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!







وتمر الصخرة الفضائية، المسماة بينو، بكوكبنا كل ست سنوات، لكن العلماء يعتقدون أننا قد نكون في طريقنا للاصطدام بالكويكب في 24 أيلول 2182.



وعلى الرغم من أن تاريخ "يوم القيامة المحتمل" لا يزال بعيدًا، إلا أن ناسا تعمل بجد بالفعل لتحويل بينو وهي في "المرحلة الأخيرة" من المهمة، وفق ما نقل موقع

كشف العلماء عن اليوم المحدد الذي يمكن أن يصطدم فيه كويكب بسطح الأرض، مما يتسبب في اصطدام بقوة 22 قنبلة ذرية.وتمر الصخرة الفضائية، المسماة بينو، بكوكبنا كل ست سنوات، لكن العلماء يعتقدون أننا قد نكون في طريقنا للاصطدام بالكويكب في 24 أيلول 2182.وعلى الرغم من أن تاريخ "يوم القيامة المحتمل" لا يزال بعيدًا، إلا أن ناسا تعمل بجد بالفعل لتحويل بينو وهي في "المرحلة الأخيرة" من المهمة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار