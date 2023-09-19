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ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2023-09-19 | 10:21
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ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين &quot;غريبتين&quot; قد تعود أصولهما إلى &quot;الكائنات الفضائية&quot;! (فيديو)
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ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"! (فيديو)

ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"!

خضعت جثتان صغيرتان "غير بشريتين" للاختبارات، بما في ذلك الأشعة المقطعية والأشعة السينية، بعد تقديمهما إلى الكونغرس في المكسيك الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، قام خايمي موسان، الذي نصب نفسه خبيرًا في الأجسام الطائرة المجهولة، بإحضار الجثتين إلى جلسة استماع في الكونغرس كدليل على الحياة القديمة "غير البشرية". 

وقد انتشر العرض الذي قدمه على نطاق واسع، حيث أطلق الكثير على الجثتين اسم "الكائنات الفضائية"، لكن العلماء شككوا في ذلك على نطاق واسع.

وقال موسان إن "القطع الأثرية الظاهرة تم اكتشافها في بيرو عام 2017 ويبلغ عمرها 1800 عام".

وبدوره، قال الطبيب العسكري والخبير في الطب الشرعي، خوسيه دي خيسوس زالسي بينيتيز، الذي أجرى الاختبارات، إن "النتائج أظهرت أن الجثث المزعومة لم يتم التلاعب بها و"تنتمي إلى هيكل عظمي واحد لم يتم ضمه إلى قطع أخرى"".

وفي الأسبوع الماضي، رد عالم ناسا الدكتور ديفيد سبيرجيل على الأخبار وحث الرجال على "إتاحة العينات للمجتمع العلمي العالمي لمعرفة ما هو الموجود هناك".

وبعدها، تم فضح "الاكتشاف" المزعوم السابق لموسان وبينيتيز، ليتبين أنهما مومياءان بشريتان تم التلاعب بهما لتبدوا غريبتين.
 

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