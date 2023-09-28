الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مساحة الجليد البحري القصوى في القطب الجنوبي في أدنى مستوياتها السنوية
علوم وتكنولوجيا
2023-09-28 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مساحة الجليد البحري القصوى في القطب الجنوبي في أدنى مستوياتها السنوية
مساحة الجليد البحري القصوى في القطب الجنوبي في أدنى مستوياتها السنوية
يرجح أن يكون الجليد البحري المحيط بأنتاركتيكا سجل أدنى مساحة له في ذروة موسم الشتاء هذه السنة منذ بدء تدوين البيانات، على ما أعلن المركز الأميركي لبيانات الثلج والجليد.
في العادة، يذوب الجليد البحري في القطب الجنوبي خلال الصيف، ليتجدد في فصل الشتاء الذي وصل إلى نهاياته في نصف الكرة الجنوبي.
في 10 أيلول، "وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى حد أقصى سنوي مقداره 16,96 مليون كيلومتر مربع"، وفق ما كتب المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)، مشيراً إلى أن "هذا أدنى حد أقصى للجليد البحري في السجلات من عام 1979 إلى 2023، وبفارق شاسع".
والحد الأقصى الذي سُجل هذا العام هو 1,03 مليون كيلومتر مربع أقل من المستوى القياسي السابق، أي ما يقرب من ضعف مساحة فرنسا.
في شباط، في عزّ الصيف الجنوبي، وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستوى منخفض، حيث بلغ حده الأدنى 1,79 مليون كيلومتر مربع، وهو مستوى قياسي في الذوبان، بحسب مركز NSIDC.
وفي وقت لاحق، عاد الجليد البحري ليتشكّل لكن بوتيرة بطيئة بصورة غير عادية، رغم حلول فصل الشتاء.
وفي القطب الشمالي، حيث ينتهي الصيف، وصل الجليد البحري أيضاً إلى أدنى مستوى له خلال العام، عند 4,23 ملايين كيلومتر مربع، بحسب ما أعلن مركز NSIDC. وهذا سادس أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 45 عاماً.
لعقود عدة، ظل الجليد البحري في القطب الجنوبي مستقراً، أو حتى توسع قليلاً.
لكن "منذ آب 2016، اتخذ الاتجاه المتعلق بمدى الجليد البحري في القطب الجنوبي منعطفاً حاداً نحو الانخفاض، خلال كل شهر تقريباً" من العام، وفق NSIDC.
وقال والت ماير، المتخصص في الجليد البحري في NSIDC، "لقد حُطم الرقم القياسي لتراجع الجليد البحري"، مضيفاً "يبدو أن نمو الجليد منخفض في جميع أنحاء القارة بأكملها تقريباً وليس في منطقة واحدة فقط".
وهذا التفسير موضوع نقاش بين العلماء، الذين يترددون في إقامة صلة رسمية مع الاحترار المناخي، بعدما تجنب واضعو النماذج المناخية في الماضي التنبؤ بالتغيرات في الجليد البحري في القطب الجنوبي.
لكن الاتجاه المسجل منذ عام 2016 يبدو الآن "مرتبطا بارتفاع درجة حرارة الطبقة العليا من المحيط"، حسبما كتب المرصد الأميركي الذي تحدث عن "قلق من أن هذا الأمر قد يكون بداية لاتجاه طويل الأمد لتراجع الجليد البحري في القطب الجنوبي مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات على مستوى العالم".
وليس لذوبان الجليد البحري تأثير فوري على مستويات سطح البحر، لأنه يتشكل عن طريق تجميد المياه المالحة الموجودة أساساً في المحيط.
لكن الجليد الأبيض يعكس أشعة الشمس أكثر من المحيط الداكن، وبالتالي فإن فقدانه يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي.
كما أن فقدان الجليد البحري يعرّض سواحل القارة القطبية الجنوبية لمزيد من الأمواج، ما قد يزعزع استقرار الغطاء الجليدي، الذي يتكون من المياه العذبة. وسيؤدي ذوبانه إلى ارتفاع كارثي في مستويات المحيطات.
ولذوبان الجليد البحري في القطب الجنوبي بالفعل تأثير كارثي على الحياة البرية، خصوصاً على طيور البطريق الإمبراطور، وفق دراسة نُشرت في آب/أغسطس في المجلة العلمية "كومونيكيشنز: إيرث أند إنفايرومنت".
من بين خمس مناطق تعيش فيها هذه الطيور التي تم رصدها في منطقة بحر بيلينغسهاوزن، عانت جميعها، باستثناء واحدة، من فقدان "كارثي" بنسبة 100% لصغارها، التي غرقت أو تجمدت حتى الموت عندما انهار الجليد تحت أقدامها الصغيرة بسبب الذوبان المبكر للطوف الجليدي في عز موسم التكاثر.
وقال المعد الرئيسي بيتر فريتويل، الباحث في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، لوكالة فرانس برس "كنا نتوقع ذلك منذ بعض الوقت، لكن رؤية ذلك على أرض الواقع أمر مأسوي".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الجليد
البحري
القصوى
القطب
الجنوبي
مستوياتها
السنوية
قلق أوروبي من ارتفاع نسب المعلومات المضللة على منصة "إكس"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-30
الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت
علوم وتكنولوجيا
2023-08-30
الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-24
"هذا النجاح تسطّره البشرية جمعاء"... إنجاز تاريخي للهند بعد هبوط مركبتها قرب القطب الجنوبي للقمر (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-08-24
"هذا النجاح تسطّره البشرية جمعاء"... إنجاز تاريخي للهند بعد هبوط مركبتها قرب القطب الجنوبي للقمر (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-08-22
البحرية المغربية تعترض 190 مهاجرا عند السواحل الجنوبية للأطلسي
أخبار دولية
2023-08-22
البحرية المغربية تعترض 190 مهاجرا عند السواحل الجنوبية للأطلسي
0
السياحة في لبنان
2023-09-27
من صور الجنوبية... الـLBCI تطلّ في يوم السياحة العالمي
السياحة في لبنان
2023-09-27
من صور الجنوبية... الـLBCI تطلّ في يوم السياحة العالمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:50
قلق أوروبي من ارتفاع نسب المعلومات المضللة على منصة "إكس"
علوم وتكنولوجيا
06:50
قلق أوروبي من ارتفاع نسب المعلومات المضللة على منصة "إكس"
0
علوم وتكنولوجيا
06:01
وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
06:01
وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
05:04
روسيان وأميركي يعودون إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية
علوم وتكنولوجيا
05:04
روسيان وأميركي يعودون إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية
0
علوم وتكنولوجيا
04:56
"تشات جي بي تي" بات قادراً على استخراج بيانات من الإنترنت في الوقت الفعلي
علوم وتكنولوجيا
04:56
"تشات جي بي تي" بات قادراً على استخراج بيانات من الإنترنت في الوقت الفعلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:54
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
منوعات
08:54
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
0
منوعات
2023-08-22
ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)
منوعات
2023-08-22
ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)
0
صحة وتغذية
2023-09-25
علاقة غريبة بين"سن اليأس" والعيون... هل يغيّر انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية شكل العين؟
صحة وتغذية
2023-09-25
علاقة غريبة بين"سن اليأس" والعيون... هل يغيّر انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية شكل العين؟
0
منوعات
2023-09-27
تعرف على "أسعد الكلاب في العالم"... ابتسامتها كانت سر انتشارها! (فيديو)
منوعات
2023-09-27
تعرف على "أسعد الكلاب في العالم"... ابتسامتها كانت سر انتشارها! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:47
"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023
أخبار لبنان
08:47
"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023
0
اقتصاد
07:30
مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة
اقتصاد
07:30
مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة
0
أخبار لبنان
07:15
وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها
أخبار لبنان
07:15
وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها
0
أخبار دولية
15:54
ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟
أخبار دولية
15:54
ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:18
لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص
تقارير نشرة الاخبار
15:18
لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص
0
تقارير نشرة الاخبار
15:18
السياحة… من السعودية إلى كل العالم!
تقارير نشرة الاخبار
15:18
السياحة… من السعودية إلى كل العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
14:40
حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:35
فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بين السعودية وايران… غاتو
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بين السعودية وايران… غاتو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:11
هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!
أمن وقضاء
11:11
هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!
2
منوعات
07:17
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
منوعات
07:17
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
3
خبر عاجل
09:22
جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل
خبر عاجل
09:22
جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل
4
خبر عاجل
15:19
ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
خبر عاجل
15:19
ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
5
منوعات
15:00
إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!
منوعات
15:00
إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!
6
حال الطقس
00:44
ماذا في طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
00:44
ماذا في طقس الأيام المقبلة؟
7
صحف اليوم
00:12
مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته
صحف اليوم
00:12
مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته
8
منوعات
08:54
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
منوعات
08:54
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More