الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-20 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!
تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!
يستخدم الناس الانترنت من خلال تقنية "الواي فاي" التي تُعتبر غير قادرة على تحمل الضغط الهائل مع تزايد عدد المستخدمين، خاصة مع دخول تقنية "إنترنت الأشياء" حيز التنفيذ، حيث معظم الأجهزة المنزلية والإلكترونية أصبحت متصلة فيما بينها.
ومع تزايد الطلب على الاتصالات المتنقلة بمعدل ملحوظ، يجري تطوير تقنيات جديدة وأبرزها "Li-Fi" التي تم تصميمها لاستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة المماثلة لتلك المستخدمة حالياً في العديد من المنازل والمكاتب.
ومع ذلك، تم تجهيز مصابيح "LiFi" بشريحة تعمل على تعديل الضوء بشكل غير محسوس للعين لنقل البيانات، ليتم استقبالها بواسطة مستقبلات الضوء.
وتشتمل هذه التقنية على مجموعة من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء "LED" التي تشكل شبكة لاسلكية. وتتسبب هذه التقنية في قيام المصابيح بإصدار نبضات ضوئية غير مرئية تمكن البيانات من الانتقال من وإلى أجهزة الاستقبال.
وتقوم هذه الأجهزة بجمع وتفسير البيانات المرسلة بطريقة مشابهة لفك شفرة مورس، ولكن بوتيرة أسرع بكثير. وتتمتع تقنية "Li-Fi" بسرعات نقل تزيد عن 100 جيغابت في الثانية.
هل هي أسرع من الواي فاي؟
توفر تقنية "LiFi" المعتمدة على الضوء نطاقاً ترددياً أكبر بكثير مما هو متاح من خلال طيف الترددات الراديوية التقليدية، كما تقوم بالتخفيف من ضغوط أزمة الطيف والترددات.
وأظهرت الاختبارات أن هذه التقنية الجديدة يمكن أن تصل إلى سرعات أعلى 100 مرة من أنظمة "Wi-Fi واي فاي" الحالية. على سبيل المثال، يمكنها التنزيل بسرعة 1.5 جيغابايت في الثانية، والأهم، هو عدم تداخل هذه التقنية مع إشارات الراديو.
ويمكن إذاً استخدام هذه التكنولوجيا في البيئات التي يمثل فيها التداخل مشكلة، مثل المستشفيات والطائرات والمصانع الكيميائية وحتى في المناطق التي لا يكون فيها التردد اللاسلكي غير ممكن، مثل المناجم تحت الأرض.
ولكن الموجات الضوئية لتقنية "LiFi" غير قادرة على المرور عبر الجدران أي أنه لا يمكن تسريب اتصالها للعامة أو اختراقها من غرفة مجاورة.
ونظراً لأن مصابيح "LED" تتسم بالكفاءة بطبيعتها، فإن لدقة الإضاءة القدرة على أن تكون خيار اتصال أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبكلفة أقل.
لذلك، يمكن أن يلغي استخدام تقنية "Li-Fi" في المنازل والمكاتب الحاجة إلى العديد من الأجهزة الكهربائية، مثل أجهزة راوتر والمودم، ومكررات الإشارة، ومضخمات الموجات، والهوائيات وبنوك الطاقة.
ومن الممكن استخدام تقنية "Li-Fi" إلى جانب شبكة "Wi-Fi"، مما يمنح المستخدمين خيار استخدام الأفضل بناءً على ظرف معين.
المصدر
.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تقنية
جديدة
واي فاي
لأول مرة في العالم... علماء يستنسخون نوعاً من القرود: فهل اقترب دور الإنسان؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:03
الاتحاد الاوروبي يعد عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثانية لغزوها أوكرانيا
أخبار دولية
15:03
الاتحاد الاوروبي يعد عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثانية لغزوها أوكرانيا
0
أخبار دولية
14:25
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين
أخبار دولية
14:25
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين
0
آخر الأخبار
14:00
كيربي: الولايات المتحدة وجهت ضربات جديدة للحوثيين في اليمن
آخر الأخبار
14:00
كيربي: الولايات المتحدة وجهت ضربات جديدة للحوثيين في اليمن
0
آخر الأخبار
2024-01-19
الحلبي: رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة
آخر الأخبار
2024-01-19
الحلبي: رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
11:29
لأول مرة في العالم... علماء يستنسخون نوعاً من القرود: فهل اقترب دور الإنسان؟
علوم وتكنولوجيا
11:29
لأول مرة في العالم... علماء يستنسخون نوعاً من القرود: فهل اقترب دور الإنسان؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
الذكاء الاصطناعي يفاقم المخاطر مع تنظيم 60 دولة انتخابات هذا العام
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
الذكاء الاصطناعي يفاقم المخاطر مع تنظيم 60 دولة انتخابات هذا العام
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى الفضاء (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى الفضاء (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-18
جهاز محمول يقيّم وضع سرطان الجلد للمريض... هل يغني عن معاينة الطبيب؟
علوم وتكنولوجيا
2024-01-18
جهاز محمول يقيّم وضع سرطان الجلد للمريض... هل يغني عن معاينة الطبيب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-01-13
هوكشتين يخدم إسرائيل فقط (الاخبار)
صحف اليوم
2024-01-13
هوكشتين يخدم إسرائيل فقط (الاخبار)
0
منوعات
10:40
"الجدة المثيرة"... امرأة ستينية تتباهى بصورها بلباس البحر! (صور)
منوعات
10:40
"الجدة المثيرة"... امرأة ستينية تتباهى بصورها بلباس البحر! (صور)
0
فنّ
2024-01-17
من طلب الطلاق فوراً ومن تمسّك بالآخر؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!
فنّ
2024-01-17
من طلب الطلاق فوراً ومن تمسّك بالآخر؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!
0
صحف اليوم
2023-12-29
باسيل عن العلاقة بـ"حزب الله": متفاهمون على حماية لبنان ومختلفون على بنائه
صحف اليوم
2023-12-29
باسيل عن العلاقة بـ"حزب الله": متفاهمون على حماية لبنان ومختلفون على بنائه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
06:46
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
0
أخبار دولية
03:57
خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق
أخبار دولية
03:57
خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق
0
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
2
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
3
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
4
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
5
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
7
فنّ
05:02
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
فنّ
05:02
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More