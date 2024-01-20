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تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!

علوم وتكنولوجيا
2024-01-20 | 06:36
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تقنية جديدة أسرع من &quot;واي فاي Wi-Fi &quot;... تعرفوا على كيفية عملها!
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تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!

تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!

يستخدم الناس الانترنت من خلال تقنية "الواي فاي" التي تُعتبر غير قادرة على تحمل الضغط الهائل مع تزايد عدد المستخدمين، خاصة مع دخول تقنية "إنترنت الأشياء" حيز التنفيذ، حيث معظم الأجهزة المنزلية والإلكترونية أصبحت متصلة فيما بينها. 
ومع تزايد الطلب على الاتصالات المتنقلة بمعدل ملحوظ، يجري تطوير تقنيات جديدة وأبرزها "Li-Fi" التي تم تصميمها لاستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة المماثلة لتلك المستخدمة حالياً في العديد من المنازل والمكاتب. 

ومع ذلك، تم تجهيز مصابيح "LiFi" بشريحة تعمل على تعديل الضوء بشكل غير محسوس للعين لنقل البيانات، ليتم استقبالها بواسطة مستقبلات الضوء.

وتشتمل هذه التقنية على مجموعة من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء "LED" التي تشكل شبكة لاسلكية. وتتسبب هذه التقنية في قيام المصابيح بإصدار نبضات ضوئية غير مرئية تمكن البيانات من الانتقال من وإلى أجهزة الاستقبال.

وتقوم هذه الأجهزة بجمع وتفسير البيانات المرسلة بطريقة مشابهة لفك شفرة مورس، ولكن بوتيرة أسرع بكثير. وتتمتع تقنية "Li-Fi" بسرعات نقل تزيد عن 100 جيغابت في الثانية.

هل هي أسرع من الواي فاي؟
توفر تقنية "LiFi" المعتمدة على الضوء نطاقاً ترددياً أكبر بكثير مما هو متاح من خلال طيف الترددات الراديوية التقليدية، كما تقوم بالتخفيف من ضغوط أزمة الطيف والترددات.

وأظهرت الاختبارات أن هذه التقنية الجديدة يمكن أن تصل إلى سرعات أعلى 100 مرة من أنظمة "Wi-Fi واي فاي" الحالية. على سبيل المثال، يمكنها التنزيل بسرعة 1.5 جيغابايت في الثانية، والأهم، هو عدم تداخل هذه التقنية مع إشارات الراديو.

ويمكن إذاً استخدام هذه التكنولوجيا في البيئات التي يمثل فيها التداخل مشكلة، مثل المستشفيات والطائرات والمصانع الكيميائية وحتى في المناطق التي لا يكون فيها التردد اللاسلكي غير ممكن، مثل المناجم تحت الأرض.

ولكن الموجات الضوئية لتقنية "LiFi" غير قادرة على المرور عبر الجدران أي أنه لا يمكن تسريب اتصالها للعامة أو اختراقها من غرفة مجاورة.

ونظراً لأن مصابيح "LED" تتسم بالكفاءة بطبيعتها، فإن لدقة الإضاءة القدرة على أن تكون خيار اتصال أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبكلفة أقل.

لذلك، يمكن أن يلغي استخدام تقنية "Li-Fi" في المنازل والمكاتب الحاجة إلى العديد من الأجهزة الكهربائية، مثل أجهزة راوتر والمودم، ومكررات الإشارة، ومضخمات الموجات، والهوائيات وبنوك الطاقة.

ومن الممكن استخدام تقنية "Li-Fi" إلى جانب شبكة "Wi-Fi"، مما يمنح المستخدمين خيار استخدام الأفضل بناءً على ظرف معين.

المصدر.

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