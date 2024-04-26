الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انطلاق مهمة "شنتشو-18" الفضائية من مركز جيوتشيوان الصيني
علوم وتكنولوجيا
2024-04-26 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
انطلاق مهمة "شنتشو-18" الفضائية من مركز جيوتشيوان الصيني
أرسلت الصين الخميس طاقما جديدا إلى محطة تيانغونغ الفضائية في إطار برنامج يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.
وانطلقت المهمة الفضائية "شنتشو-18" التي تضم ثلاثة رواد فضاء عند الساعة 8,59 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (12,59 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وثُبتت المركبة على صاروخ من طراز "لونغ مارش-2إف".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أنّ عملية الإطلاق كانت "ناجحة تماماً".
ويقود الطاقم رائد الفضاء ويه غوانغفو الذي سبق أن كان ضمن طاقم المركبة الفضائية "شنتشو-13" في العام 2021. وتضم المهمة أيضاً رائدي الفضاء لي كونغ ولي غوانغسو اللذين يقومان بأول رحلة فضائية لهما.
وأشارت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة "سي ام اس ايه" إلى أنّ الطاقم سيبقى في محطة تيانغونغ لستة أشهر، بهدف إجراء تجارب في "مجالات فيزياء الجاذبية الصغرى الأساسية، وعلوم المواد الفضائية، وعلوم الحياة الفضائية، وطب الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء".
وتشكل محطة تيانغونغ المشروع الرئيسي لبرنامج الصين الفضائي الذي نجح أيضا في إنزال مركبات آلية على سطحي المريخ والقمر، ومكّن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار.
ويُتوقَّع أن تسبح "تيانغونغ" التي أُنجز بناؤها عام 2022، في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومترا، لعشر سنوات أقلّه.
ويتألف طاقم المحطة الفضائية من فرق متناوبة مكونة من ثلاثة رواد فضاء.
وسيحل الطاقم الجديد محل طاقم مهمة "شنتشو-17" الذي أُرسل إلى المحطة في تشرين الاول.
وتستثمر الصين مليارات الدولارات لمواكبة التطور الفضائي من استكشافات وأبحاث وعمليات إطلاق اقمار اصطناعية الذي تحققه أبرز الجهات الفاعلة في المجال الفضائي (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا) أو حتى تجاوزها، في وقت تتزايد المشاريع المرتبطة بـ"الحلم الفضائي" الصيني في عهد الرئيس شي جينبينغ.
وتعتزم الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة عليه.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
"شنتشو-18"
الفضائية
جيوتشيوان
الصيني
التالي
"غوغل" تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟
أول مقطع فيديو على يوتيوب... منذ 19 عاما! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:50
عقيص لـ"جدل": كل نائب اليوم لا يذهب الى التركيز على موضوع اللامركزية سواء بمناقشة الاقتراحات الموجودة حاليا او بتقديم اقتراحات اكثر دقة وشمولية وعلمية هو نائب يخالف الدستور
آخر الأخبار
14:50
عقيص لـ"جدل": كل نائب اليوم لا يذهب الى التركيز على موضوع اللامركزية سواء بمناقشة الاقتراحات الموجودة حاليا او بتقديم اقتراحات اكثر دقة وشمولية وعلمية هو نائب يخالف الدستور
0
آخر الأخبار
14:43
يعقوبيان لـ "جدل": من أكبر المشاكل خلال مناقشة اللامركزية هي كيفية تقسيم المناطق
آخر الأخبار
14:43
يعقوبيان لـ "جدل": من أكبر المشاكل خلال مناقشة اللامركزية هي كيفية تقسيم المناطق
0
آخر الأخبار
14:41
عقيص لـ "جدل": اللامركزية تساعد البلديات على الحصول على الاموال كما تقرر انفاقها
آخر الأخبار
14:41
عقيص لـ "جدل": اللامركزية تساعد البلديات على الحصول على الاموال كما تقرر انفاقها
0
أخبار دولية
2024-04-17
الجيش الإسرائيليّ يعلن إصابة 14 جنديًا إثر استهداف "المركز الجماهيريّ"
أخبار دولية
2024-04-17
الجيش الإسرائيليّ يعلن إصابة 14 جنديًا إثر استهداف "المركز الجماهيريّ"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:40
بعد قرار الحظر الأميركي... ما حقيقة قرار بيع تطبيق "تيك توك"؟
علوم وتكنولوجيا
03:40
بعد قرار الحظر الأميركي... ما حقيقة قرار بيع تطبيق "تيك توك"؟
0
علوم وتكنولوجيا
01:57
"غوغل" تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟
علوم وتكنولوجيا
01:57
"غوغل" تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟
0
علوم وتكنولوجيا
11:13
أول مقطع فيديو على يوتيوب... منذ 19 عاما! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
11:13
أول مقطع فيديو على يوتيوب... منذ 19 عاما! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
10:37
الجلد يمتص المواد الكيميائية السامة الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة... دراسة تكشف تفاصيل مهمة للمرة الأولى!
علوم وتكنولوجيا
10:37
الجلد يمتص المواد الكيميائية السامة الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة... دراسة تكشف تفاصيل مهمة للمرة الأولى!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:20
شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بعد اعتقال متظاهرين مناهضين لحرب غزة
أخبار دولية
01:20
شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بعد اعتقال متظاهرين مناهضين لحرب غزة
0
صحف اليوم
00:08
هل يعدل الحلبي جدول الإمتحانات الرسمية؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:08
هل يعدل الحلبي جدول الإمتحانات الرسمية؟ (الأخبار)
0
اسرار
23:55
أسرار الصحف 26/04/2024
اسرار
23:55
أسرار الصحف 26/04/2024
0
أخبار دولية
06:54
توقيف شخصين في روسيا بتهمة التخطيط لمهاجمة مواقع أمنية
أخبار دولية
06:54
توقيف شخصين في روسيا بتهمة التخطيط لمهاجمة مواقع أمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:39
أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟
أخبار لبنان
03:39
أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
3
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
4
اقتصاد
02:03
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:03
إنخفاض في أسعار المحروقات
5
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
6
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
7
فنّ
12:45
ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)
فنّ
12:45
ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)
8
أخبار دولية
17:32
استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية
أخبار دولية
17:32
استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More