قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا

علوم وتكنولوجيا
2025-09-01 | 13:00
قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا
2min
قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا

اكتشف علماء الآثار في تركيا هياكل أثرية قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، جاء هذا الاكتشاف في منديك تيبي، بالقرب من غوبكلي تيبي، الموقع الذي يعود تاريخه إلى 12 ألف سنة، والمعروف بأعمدته الحجرية الضخمة وطقوسه القديمة.
 
ويُعدّ الموقع جزءًا من شبكة مستوطنات ما قبل التاريخ التي تُغيّر فهمنا للمجتمعات البشرية المبكرة في الهلال الخصيب.

وبخلاف غوبكلي تيبي، المشهورة بأعمدتها على شكل حرف T والمزخرفة بنقوش معقدة، تتميز منديك تيبي بأحجار مستطيلة قائمة، ما يشير إلى هوية معمارية وثقافية مميزة.

ومنذ بدء أعمال التنقيب عام ٢٠٢٤، اكتشف الفريق مجموعة من الهياكل البيضاوية الشكل، بعضها بجدران حجرية متقنة الصنع وشظايا من أوانٍ حجرية مزخرفة.

وتختلف الهياكل اختلافًا كبيرًا في الحجم والوظيفة، ما يوفر أدلة على التنظيم الاجتماعي لهذه المجتمعات القديمة.

وسلط البروفيسور دوغلاس بيرد، الذي قاد أعمال التنقيب، الضوء على أعمال حجرية في مبنى كبير، مشيرًا إلى أنها ربما كانت تُستخدم لأغراض طقوسية أو جماعية.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن منديك تيبي قد يعود تاريخها إلى المراحل الأولى من العصر الحجري الحديث.

وأشار وجود أنظمة معالجة الحبوب وإدارة المياه في المواقع المجاورة إلى أن هذه المجتمعات كانت تُجري تجارب على الزراعة البدائية، وهي سابقة للثورة الزراعية.

وشرح البروفيسور بيرد لوكالة الأناضول: "سنُركّز هذا العام على فهم الاختلافات الوظيفية بين هذه الهياكل، هل كانت الهياكل الأصغر حجمًا للتخزين أم لإعداد الطعام؟ هل كانت الهياكل الأكبر حجمًا للسكن أم أماكن للطقوس؟ هذه الأسئلة أساسية لكشف قصة الموقع".

ومن الناحية الجغرافية، يُعدّ تل منديك تيبي تلًا يبلغ ارتفاعه حوالي 3346 قدمًا، ويقع في منطقة قليلة الغطاء النباتي ذات مناخ متوسطي.

