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للمرة الأولى... الواقع الافتراضي حاضر في مهرجان كان ضمن مسابقة فعلية
علوم وتكنولوجيا
2024-05-15 | 15:16
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للمرة الأولى... الواقع الافتراضي حاضر في مهرجان كان ضمن مسابقة فعلية
للمرة الأولى... الواقع الافتراضي حاضر في مهرجان كان ضمن مسابقة فعلية
سبقَ لبرنامج مهرجان كان السينمائي أن تضمّن في سنوات سابقة أفلاماً بتقنية الواقع الافتراضي أو المعزز، لكنّ الجديد في الدورة السابعة والسبعين منه أنها خصصت للمرة الأولى مسابقة لهذه الأعمال الغامرة، كما في مهرجان البندقية، تُسلّم جائزتها في 23 أيار.
وفي الدورة الحالية للمهرجان، ستمنح لجنة تحكيم دولية تضم متخصصين في السينما وفي الفن الغامر الجائزة ضمن حفلة مخصصة.
وتحتوي الأفلام الثمانية المتنافسة على الجائزة الجديدة، مختلف أنواع التكنولوجيا بدءاً من أحدث تقنيات الواقع الافتراضي التي تُلزِم المشاهدين وضع خوذ رأس لجعلهم يتنقّلون بين أبعاد متعددة، وصولاً إلى تجارب تفاعلية من دون معدات.
وفي الفئة الأولى، أي الأعمال بتقنية الواقع الافتراضي، يبرز فيلم "ترافيرسينغ ذي ميست" للتايواني تونغ ين تشو، والذي يتيح للمشاهد أن يشعر بتحركات الشخصية في كل طبقة أو ممر أو غرفة يمشي فيها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على النظر في وجه الآخر.
ومن بين الأفلام التي توفّر تجارب تفاعلية من دون معدات، "آنامور" للفرنسيَّيْن كلير باردين وأدريان موندو، ويتناول هذا العمل مشاعر الحب بطريقة شاعرية. ولا تستلزم مشاهدة الفيلم أي معدات، ولكن من خلال التحرّك أو لمس الشاشات، يؤثّر المشاهد على جزيئات الضوء الخاصة بالعمل.
وتقول كلير باردين لوكالة فرانس برس "إنّ الصورة تصبح شريكاً وتمكّن الجسد من الدخول في حوار مع الشاشات والأرض". وكل ذلك على وقع أنغام موسيقية ألّفها لوران باردين وتمتزج بين نوعي الالكترو والبوب.
ومن الواضح أنّ آفاق هذه الصيغ من الأفلام واسعة جداً.
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