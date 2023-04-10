خطيب نادين نسيب نجيم يدلّعها بعبارة "يقبرني الله ومنتجاته"

خطيب نادين نسيب نجيم يدلّعها بعبارة "يقبرني الله ومنتجاته"

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن العبارة الّتي يستخدمها خطيبها ناريغ ليدلّعها يومياً، وذلك في تغريدةٍ أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، غرّدت الممثلة نادين نسيب نجيم قائلةً "ناريغ كل النهار بيقلّي: يقبرني الله ومنتجاته (انا والاولاد)".

بالمقابل، عايدت نادين نسيب نجيم متابعيها في عيد الفصح بالقول "بهالنهار الحلو بقلّكم فصح مجيد، ينعاد عليكم بالصحة والنجاح والسعادة".

وأضافت نجيم "أحلى نعمة بطلبها ع طول من الله هي راحة البال ويزرع محبة كبيرة بقلبي حتى اقدر اوقف بوج النفوس الصالحة وغير الصالحة ويعطيني الصبر والقوة حتى اتغلب على المشاكل وكمل حياتي بهدوء، آمين. المسيح قام، حقاً قام".