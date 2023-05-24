جليلة المغربيّة بريئة من طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل: "لست خرّابة بيوت"

جليلة المغربيّة بريئة من طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل: "لست خرّابة بيوت"

بعدما توجّهت الأنظار في الأسابيع الماضية نحو جليلة المغربية، واتهمها روّاد الإنترنت بأنها السبب وراء انفصال النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، أعربت جليلة عن سعادتها بظهور براءتها في الساعات الماضية عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

فكتبت جليلة المغربية "الحمد الله ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا. حسبي الله ونعم الوكيل، في كلّ من ظلمني وقال ما ليس فيني، والحمد الله إن الحق بان وعرفتوا إني مالي أي علاقة بالموضوع نهائيًا".

وأضافت جليلة "تعرّضت لجميع أنواع السبّ والشتم والقذف بموضوع أنا بريئة منه، ورب العالمين أظهر الحق وبيّن الحقيقة أمامكم كلكم... علشان ما ترجعوا تظلموني وتقولوا عنّي خرّابة بيوت، وتذكروا دائماً أن الظلم ظلمات".

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد أثارت الجدل في الساعات الماضية بتوجيه أصابع الاتهام نحو مديرة أعمال تامر حسني السيدة هالة عمر.