قبل طرحها في المزاد... مخطوطات لنصوص أغنيات كتبها فريدي ميركوري تُعرض في مناطق عدّة

قبل طرحها في المزاد... مخطوطات لنصوص أغنيات كتبها فريدي ميركوري تُعرض في مناطق عدّة



تُعرض في نيويورك مخطوطات لنصوص أغنيات كتبها فريدي ميركوري لم تُتح سابقاً أمام الجمهورو وأبرزها تلك الخاصة بأغنية "بوهيميان رابسودي"، قبل عرضها في أماكن مختلفة ثم طرحها في مزاد مُرتقب في لندن خلال أيلول، على ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات الخميس.

وستُعرض هذه المخطوطات في نيويورك حتى الثامن من حزيران الحالي، ثم في لوس أنجلوس وهونغ كونغ، قبل عرضها في العاصمة البريطانية خلال آب المقبل ثم طرحها للبيع ضمن سلسلة من المزادات.

وتظهر مسودة "بوهيميان رابسودي"، المكتوبة بقلم حبر وقلم رصاص، على أوراق تابعة لشركة طيران "بريتيش ميدلاندز ارويز" لم تعد موجودة راهناً وممتدة على 15 صفحة، مختلف التفاصيل التي رغب فريدي ميركوري في تنفيذها بهذه الأغنية الشهيرة التي كان سيطلق عليها في الأساس إسم "مونغوليين رابسودي".

وتطرح سوذبيز هذه المسودة بسعر تقديري يراوح بين 800 ألف و 1.2 جنيه إسترليني (نحو 997 الف و1.5 مليون دولار).

ومن بين المسودات الأخرى، للمغني الذي توفي جراء إصابته بالإيدز عام 1991، كلمات كل من "دونت ستوب مي ناو" و"سَمبادي تو لوف" و"وي آر ذي تشامبيينز"، تُطرح بسعر تقديري يراوح بين 200 و300 ألف جنيه إسترليني (بين نحو 241 و363 ألف دولار).

ومن بين الأغراض المعروضة، دفتر ملاحظات أحمر يعود إلى مطلع سبعينات القرن الـ20، تحتوي صفحاته الـ42 ملاحظات وتفاصيل عن شعار الفرقة فضلاً عن آثار للقهوة.

ويُطرح في المزاد أيضاً دفتر ملاحظات أصفر يتألف من 24 صفحة يحتوي على كلمات أغاني ألبوم "جاز" (1978) للفرقة، بالإضافة إلى ملابس لميركوري بينها بزة من قماش الساتان إرتداها في الفيديو المصوّر لأغنية "بوهيميان رابسودي" عام 1975.

وعندما تم الإعلان في نيسان عن المزاد الذي يضم 1500 غرض بينها ملابس ولوحات لماتيس أو بيكاسو كان يقتنيها ميركوري، قدرت "سوذبيز" أن تصل قيم بيعهاإلى ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 7,18 ملايين دولار).

وسيتم التبرع بجزء من العائدات لمنظمتَي "ميركوري فينيكس ترَست" و"إلتون جون ايدز فاونيشن" اللتين تعنيان بمكافحة الإيدز.