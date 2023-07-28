ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور... نشرت صورة "غير لائقة" لصديقيها! (صور)

ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور... نشرت صورة "غير لائقة" لصديقيها! (صور)



نشرت جنا دياب ابنة الفنان عمرو دياب صورة عبر انستغرام، أظهرت فيها صديقيها في موقف غريب، ما احدث جدلاً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، شاركت جنا دياب مجموعة من الصور أثناء الاستمتاع بوقتها برفقة أصدقائها. ومن بين الصور، ظهرت لقطة تبين صديقي جنا وكأنهما يتبولان على جانب الطريق، الامر الذي أثار غضب الجمهور والمتابعين، واصفين الصورة بـ"غير الائقة".