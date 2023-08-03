أوّل فنانة عربيّة تعرض وجهها للبيع.. بدرية طلبة: "نأخذ ملايين ونرتاح"

أوّل فنانة عربيّة تعرض وجهها للبيع.. بدرية طلبة: "نأخذ ملايين ونرتاح"

تحدّثت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن قيام النجوم الأجانب ببيع حقوق استخدام وجههم للشركات المتخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت بدرية طلبة أنها توافق على بيع وجهها لشركات الذكاء الاصطناعي من أجل استعماله في الأعمال الفنية مثل المسلسلات والأفلام، لتكون أول فنانة عربية تقوم بهذه الخطوة.

وبرّرت بدرية كلامها بالقول "أكيد الفنان هيبقى سعيد، النجاح منسوب له وهو قاعد في بيته وياخد ملايين ويرتاح... يجوا يشتروا وجهي أنا".