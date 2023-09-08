زوجة معتصم النهار تعاني من آلام غريبة.. "ما عم شوف بعيوني"

زوجة معتصم النهار تعاني من آلام غريبة.. "ما عم شوف بعيوني"

كشفت السيدة لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، انّها تعاني من آلام في عينيها منذ حوالي أسبوع والأسباب لا تزال مجهولة.

وأقلقت زوجة معتصم النهاء الجمهور على وضعها الصحي بعدما ظهرت وهي تقول "ما عم شوف بعيوني"، رغم زيارتها للطبيب الّذي طمأنها وقال لها "لا داعي للقلق".