الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
33
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
33
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زوجة معتصم النهار تعاني من آلام غريبة.. "ما عم شوف بعيوني"
فنّ
2023-09-08 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زوجة معتصم النهار تعاني من آلام غريبة.. "ما عم شوف بعيوني"
زوجة معتصم النهار تعاني من آلام غريبة.. "ما عم شوف بعيوني"
كشفت السيدة لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، انّها تعاني من آلام في عينيها منذ حوالي أسبوع والأسباب لا تزال مجهولة.
وأقلقت زوجة معتصم النهاء الجمهور على وضعها الصحي بعدما ظهرت وهي تقول "ما عم شوف بعيوني"، رغم زيارتها للطبيب الّذي طمأنها وقال لها "لا داعي للقلق".
آخر الأخبار
فنّ
زوجة
معتصم النهار
التالي
تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!
أثار الجدل بظهوره على يخت فاخر في اليونان... عامر زيان: "بعيداً عن السخافات"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-26
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
فنّ
2023-08-26
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
0
منوعات
15:18
القبض على مدعٍ عام سابق بتهمة قتل زوجته واخفاء الأدلة...اليكم ما حصل!
منوعات
15:18
القبض على مدعٍ عام سابق بتهمة قتل زوجته واخفاء الأدلة...اليكم ما حصل!
0
موضة وجمال
11:07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
موضة وجمال
11:07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
0
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
0
فنّ
06:48
هيلدا خليفة تحبس الأنفاس بإطلالتها... وتحدّد الموعد في 17 أيلول! (صور)
فنّ
06:48
هيلدا خليفة تحبس الأنفاس بإطلالتها... وتحدّد الموعد في 17 أيلول! (صور)
0
فنّ
06:38
تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!
فنّ
06:38
تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!
0
فنّ
06:00
أثار الجدل بظهوره على يخت فاخر في اليونان... عامر زيان: "بعيداً عن السخافات"
فنّ
06:00
أثار الجدل بظهوره على يخت فاخر في اليونان... عامر زيان: "بعيداً عن السخافات"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
0
منوعات
2023-07-06
تجربة مرعبة عاشتها سائحة بريطانية في البرتغال... جرها من الشاطئ إلى خلف الأشجار ثم حلت الكارثة!
منوعات
2023-07-06
تجربة مرعبة عاشتها سائحة بريطانية في البرتغال... جرها من الشاطئ إلى خلف الأشجار ثم حلت الكارثة!
0
امن وقضاء
2023-08-25
ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر
امن وقضاء
2023-08-25
ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر
0
فنّ
2023-08-23
في ليلة عيدها أطلت على الشاشة للمرة الأولى... هكذا بدت نانسي عجرم ابنة الـ8 سنوات في برنامج "نادي المواهب"!
فنّ
2023-08-23
في ليلة عيدها أطلت على الشاشة للمرة الأولى... هكذا بدت نانسي عجرم ابنة الـ8 سنوات في برنامج "نادي المواهب"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
0
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
2
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
3
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
4
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
5
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
6
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
7
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
8
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More