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"إيو كابيتانو" يمثّل إيطاليا في السباق إلى جوائز الأوسكار

فنّ
2023-09-21 | 04:21
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"إيو كابيتانو" يمثّل إيطاليا في السباق إلى جوائز الأوسكار

"إيو كابيتانو" يمثّل إيطاليا في السباق إلى جوائز الأوسكار

اختارت الرابطة الوطنية الإيطالية للصناعات السينمائية مساء الأربعاء فيلم Io Capitano ("إيو كابيتانو") للمخرج ماتيو غاروني لتمثيل إيطاليا في السباق إلى جوائز الأوسكار.

ويتناول غاروني في هذا الفيلم قصة مؤثرة لشابين سنغاليين تجمعهما قرابة عائلية يقرران مغادرة بلدهما والانتقال إلى أوروبا لتحسين حياتهما، فيخوضان رحلة محفوفة بالمخاطر، يمشيان خلالها مسافات طويلة مرهقة في الصحراء، ويعانيان التعذيب في السجون الليبية، ويواجهان لامبالاة أوروبا.

وأوضحت الرابطة الوطنية الإيطالية للصناعات السينمائية أن هذا الفيلم اختير "كونه يجسّد بقوة كبيرة وبراعة سينمائية الرغبة الموجودة في كل زمان ومكان في السعي إلى الحرية والسعادة".

وحصل بطل الفيلم السنغالي الشاب سيدو سار على جائزة أفضل ممثل واعد في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي في 9 أيلول الحالي. ونال الفيلم أيضاً جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج.

وعلّق غاروني في تصريح لوكالة AGI على ترشيح فيلمه قائلاً "نحن فخورون جداً بكوننا سنمثّل إيطاليا"، آملاً في أن يمس فيلمه "قلوب الجمهور الأميركي".

وسيكون "إيو كابيتانو" ضمن الأفلام الساعية للتأهل إلى التصفيات ما قبل النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي من بين عشرات الترشيحات من مختلف دول العالم، ثم تستبقي أكاديمية الأوسكار خمسة أعمال للائحة الترشيحات النهائية التي سيكون الفائز بالجائزة من بينها.

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