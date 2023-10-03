انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!

انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!

بعد مرور 3 سنوات على واقعة مقتل شاب سوري في منزله، أصدر القضاء اللبناني قراره النهائي في قضيّة الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم.

وقرّرت المحكمة منع المحاكمة عن الطبيب فادي الهاشم وحفظ الرسوم والنفقات كافة.

واعتبرت المحكمة أن الحالة النفسيّة والعصبيّة الّتي وقع تحت تأثيرها فادي الهاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله.