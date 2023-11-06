الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية لنيج سينّو عن روايتها "تريست تيغر"

فنّ
2023-11-06 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية لنيج سينّو عن روايتها &quot;تريست تيغر&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية لنيج سينّو عن روايتها "تريست تيغر"

جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية لنيج سينّو عن روايتها "تريست تيغر"

مُنحت جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية الاثنين للكاتبة نيج سينّو (46 عاماً) عن روايتها "تريست تيغر" Triste tigre (دار POL) التي تتناول قصة سفاح القربى الذي تعرّضت له في طفولتها، وتُعالج موضوع العنف الجنسي.

وحصلت نيج سينّو التي كانت المرشحة الأوفر حظاً لهذه الجائزة، على تسعة من أصوات الأعضاء الاثني عشر في لجنة التحكيم النسائية حصرياً، في الجولة الأولى.

وقالت بعد الإعلان عن الجائزة في متحف كرنفاليه في باريس إن الموضوع الذي يتناوله كتابها "ليس موضوعاً للنساء ولا للرجال ولا لأي شخص آخر".

وأضافت "هذا يذكرني بجلسة مناقشة أطروحتي إذ لم تكن لجنة الاساتذة تضمّ إلا نساء". وشددت على أن "التشجيع" الذي تلقّته "مصدر فخر".

وتأهلت نيج سينّو أيضاً إلى المرحلة النهائية من جائزة غونكور التي يُعلن الفائز بها الثلاثاء. ويُستبعد عادةً أن يحصل كاتب واحد في اليوم التالي على جائزة ثانية من جوائز الخريف الأدبية الكبرى، ما يحصر المنافسة على "غونكور" بين ثلاثة هم جان باتيست أندريا وغاسبار كونيغ وإريك رينهارت.

ومُنحت جائزة فيمينا للرواية الأجنبية للأميركية لويز إردريتش (69 عاما) عن رواية "لا سانتانس" La Sentence الصادرة عن دار "ألبان ميشال"، وهي قصة صاحبة مكتبة أميركية من السكان الأصليين تواجه أشباح الماضي وعنصرية الحاضر.

وأوضحت الكاتبة التي حضرت احتفال توزيع الجوائز، أنها، كبطلة الرواية، كانت تدير مكتبة في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة، مخصصة لأدب السكان الأصليين، و"هو أيضاً مكان مسكون".

وحصلت الروائية الأميركية على سبعة أصوات من أصل 12 في الجولة الأولى.

ويصوّت أعضاء أكاديمية غونكور لاختيار الفائز بالجائزة الأعرق والأبرز ظهر الثلاثاء في مطعم "دروان" الباريسي الذي درجوا على الاجتماع فيه لهذا الغرض منذ أكثر من قرن.

وجرياً على العادة، تُمنَح جائزة رونودو في المكان نفسه مباشرة بعد إعلان الفائز بجائزة غونكور، في حين يُكشف الخميس عمّن سينال جائزة ميديسيس.

ويُعوَّل عادة على هذه المكافآت الخريفية لتنشيط مبيعات الكتب خلال الشهرين الأخيرين من العام، وهما الأهم بالنسبة إلى أصحاب المكتبات.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط مبيعات الرواية الحائزة غونكور يبلغ نحو 400 ألف نسخة، لكنّه مجرّد معدّل، إذ إن مبيعات رواية "لانومالي" لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020 تجاوزت مليون نسخة، في حين لم تتعدّ مبيعات "فيفر فيت" لبريجيت جيرو الفائزة العام الفائت 300 ألف.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

فنّ

فيمينا

الأدبية

الفرنسية

سينّو

روايتها

"تريست

تيغر"

LBCI التالي
"أشعر بخيبة أمل كبيرة"... والد أنجلينا جولي يعارض تضامنها مع غزة: "هذه الحيوانات تريد أن تمحو اليهود والمسيحية!" (فيديو)
شكران مرتجى تفجع بوفاة أقاربها جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-30

فوز شاب "محظوظ" بجائزة اليانصيب بعد أول تجربة له... أثناء جلوسه في الحمام!

LBCI
أخبار دولية
2023-10-28

"تونير" الفرنسية تصل إلى غزة بعد يومين

LBCI
أخبار دولية
2023-10-20

الاستخبارات العسكرية الفرنسية: لا دليل على أن المستشفى المعمداني بغزة تعرّض لـ"ضربة إسرائيلية"

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-16

المكاري في كتابين لوكالتي "رويترز" والصحافة الفرنسية: نأسف للمساواة بين القاتل والقتيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:34

نادين نسيب نجيم لن تعتزل التمثيل قريباً بعكس كل التوقعات... هذا ما كشفه مصدر مقرّب منها!

LBCI
فنّ
04:54

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

LBCI
فنّ
04:42

كاظم الساهر يغنّي بالانكليزيّة Hold Your Fire.. دعوة إلى إنهاء الحرب المدمّرة

LBCI
فنّ
04:30

قبلة رومانسيّة بين هبة طوجي وإبراهيم معلوف... مثل "عصافير الحب" (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-04

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)

LBCI
أخبار دولية
13:22

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة

LBCI
فنّ
04:54

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-27

"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تطور ميداني يسجل جنوبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حالة استنفار تعيشها إسرائيل عند الحدود الشمالية مع لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:54

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

LBCI
خبر كاذب
14:46

ما صحة وقف التدريس في كل المؤسسات التربوية غدا؟

LBCI
خبر عاجل
01:20

الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة

LBCI
حال الطقس
01:36

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار لبنان
08:23

طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية

LBCI
منوعات
01:44

"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:07

الخارجية البريطانية: سحب موقت لبعض موظفي السفارة من لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:07

كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More