"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟

"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟

انتشرت في الساعات الماضية صورةً تجمع اللبنانيّة لاميتا فرنجية بلاعب كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام، فما قصة هذه اللقطة الّتي جمعتهما وحازت على علامة "لايك" من بيكهام؟

لدى البحث عن مصدر الصورة، يتبيّن أن لاميتا فرندية كانت قد نشرتها في عام 2019 من إحدى المناسبات الّتي أقيمت في مدينة "كان" الفرنسيّة، وبالتالي بيست صورة جديدة كما ظنّ البعض.