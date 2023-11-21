الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟

فنّ
2023-11-21 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لايك&quot; من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟

"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟

انتشرت في الساعات الماضية صورةً تجمع اللبنانيّة لاميتا فرنجية بلاعب كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام، فما قصة هذه اللقطة الّتي جمعتهما وحازت على علامة "لايك" من بيكهام؟ 
 
لدى البحث عن مصدر الصورة، يتبيّن أن لاميتا فرندية كانت قد نشرتها في عام 2019 من إحدى المناسبات الّتي أقيمت في مدينة "كان" الفرنسيّة، وبالتالي بيست صورة جديدة كما ظنّ البعض. 
 

آخر الأخبار

فنّ

ديفيد بيكهام

لاميتا فرنجية

LBCI التالي
الموت يُفجع نيكول سابا
شاكيرا ستدفع 7,3 ملايين يورو بموجب اتفاق مع القضاء الإسباني... وهذه هي تهمتها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-27

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة جداً في الهالوين (صور)

LBCI
فنّ
2023-10-23

عشيقة ديفيد بيكهام السابقة تروي تفاصيل حفلة عيد ميلاد: "وجدته في السرير مع عارضة أزياء": وماذا عن زوجته فيكتوريا؟

LBCI
فنّ
2023-10-05

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:33

إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن

LBCI
فنّ
09:00

غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)

LBCI
فنّ
08:55

زوجة نيقولا معوض الأوكرانيّة تحتفل بعيد ميلادها... شاهدوا جمالها (فيديو)

LBCI
فنّ
08:51

بعد أنباء طلاقه... أمير يزبك يظهر مع حسناء جديدة: "كفالة كل العمر كيف ما برم دولابك"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-20

إليسا تنشر الفرح في موسم الرياض: "انبسطوا لأنو الحياة قصيرة" (فيديو)

LBCI
منوعات
09:16

السجن 12 عاماً لتاجر بحيوانات برية في فيتنام

LBCI
فنّ
08:48

الموت يُفجع نيكول سابا

LBCI
أخبار دولية
2023-07-21

برلمان صرب البوسنة يقر قانونا يجرّم التشهير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:48

وصول جثماني الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع معماري أمام مبنى قناة الميادين

LBCI
أخبار لبنان
08:00

من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟

LBCI
امن وقضاء
04:39

كيف استهدف فريق الميادين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها

LBCI
خبر عاجل
05:03

قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:54

استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين

LBCI
أخبار لبنان
05:36

الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:16

غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح

LBCI
منوعات
16:30

خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!

LBCI
امن وقضاء
04:39

كيف استهدف فريق الميادين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More