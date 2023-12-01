مُغرّدة تطلب يد ياسمين صبري للزواج

مُغرّدة تطلب يد ياسمين صبري للزواج

بعدما قامت الممثلة المصرية ياسمين صبري بنفي شائعة زواجها مجدداً من رجل أعمال عربي، تعرّضت لموقفٍ غير مُتوقّع في خانة التعليقات.

وفي التفاصيل، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق مُغرّدة قامت بطلب يد ياسمين صبري للزواج، فكتبت "طيب متتزوجيني ونخلص" ورجّح البعض أن التعليق يندرج ضمن التعليقات الساخرة من حياة ياسمين العاطفية.