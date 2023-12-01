لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)

لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)



مع انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 في السعودية، تحولت جدة إلى مزار للفنانين والنجوم من كافة دول العالم.



وظهر عدد من النجوم والنجمات بإطلالات مميزة على الريد كاربت، من بينهم الممثل السوري قصي الخولي والممثلة التركية هاندي أرتشيل.



والتقى النجمان في الحفل، حيث يظهران في أحد الفيديوهات وهما يتبادلان الحديث. وكانت هاندي مستمتعة بالحديث مع قصي، إذ كانت تبتسم له طوال الوقت، وتنظر إليه بإعجاب.









