نزهة غرامية بين النجمة دوا ليبا وحبيبها الجديد... فهل ينتمي إلى الوسط الفني؟ (فيديو)

تألقت دوا ليبا مع حبيبها الجديد كالوم تورنر أثناء استمتاعهما بنزهة غرامية في بيفرلي هيلز يوم الثلاثاء.

وكانت المغنية، 28، التي أكدت علاقتها الرومانسية مع الممثل في وقت سابق من هذا الشهر، قد استمتعت بقبلة حارة مع حبيبها الجديد وهو ممثل بريطاني، أثناء احتساء القهوة معًا.

ووضع كالوم، 33 عامًا، قبلة رقيقة على رأس دوا أثناء خروجهما في نزهة سويا بعد أن تم تصويرهما معًا لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وظهرت دوا ليبا بمظهر أنيق مرتدية قميصًا قصيرًا أبيض اللون وجينزًا مريحًا أثناء استمتاعها باستراحة من واجباتها الترويجية لبرنامجها الجديد Argylle.

ويُذكر أن الثنائي لم يبذل أي جهد لإخفاء العلاقة الرومانسية الحصرية أثناء التجول معًا.