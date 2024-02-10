خروج أبو سليم من المستشفى

خروج أبو سليم من المستشفى

في خبرٍ سيفرح الجمهور، كشفت عائلة الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني (أبو سليم) لموقع الـ LBCI أن الأخير استعاد عافيته وخرج من المستشفى.

وكان الممثل أبو سليم قد اقلق محبّيه بعد أزمةٍ صحيّة أصابته في الأيام الماضية.

يُذكر أن برنامج The Stage الّذي تقدّمه الإعلامية كارلا حداد عبر شاشة الـ LBCI كان قد كرّم أبو سليم في حلقة مميّزة بُثّت مساء الجمعة.