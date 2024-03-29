للمرة الأولى... فيلم "أوبنهايمر" يُعرض في اليابان وسط تحذيرات من ذكريات قد يثيرها

عُرض فيلم "أوبنهايمر" الحائز على جائزة الأوسكار في اليابان لأول مرة اليوم الجمعة بعد ثمانية أشهر من حملة تسويقية مثيرة للجدل ومخاوف حول كيفية استقبال قصته التي تدور حول القنبلة النووية في الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف ذري.

وتدور أحداث الفيلم حول عالم الفيزياء الأميركي جيه، "روبرت أوبنهايمر" الذي قاد سباق تطوير القنبلة النووية وحقق إيرادات عالمية تقرب من مليار دولار وفاز هذا الشهر بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ودمر الانفجاران الذريان مدينتي هيروشيما وناجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسفرا عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص.

وقال "كاواي"، أحد سكان هيروشيما، "بالطبع هذا فيلم رائع ويستحق الفوز بجوائز الأوسكار".

وأضاف كاواي أن الفيلم يصور أيضا القنبلة النووية بطريقة تبدو وكأنها تشيد بها، ولأن له جذورا في هيروشيما، وجد أنه من الصعب مشاهدته.

وذهب كاواي، وهو موظف حكومي، لمشاهدة الفيلم في يوم الافتتاح بدار عرض تبعد كيلومترا واحدا فقط من قبة القنبلة الذرية في هيروشيما، وهي بمثابة نصب تذكاري في المدينة.

وأضاف "لست متأكدا من أنه فيلم ينبغي للشعب الياباني أن يبذل جهدا خاصا لمشاهدته"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأظهرت صور انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتات معلقة على مداخل بعض دور العرض في طوكيو تحذر من أن الفيلم يتضمن مشاهد لتجارب نووية قد تستحضر ذكريات عن الأضرار الناجمة بسبب القنبلتين.

واستبعدت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" اليابان في البداية من جدول عرض الفيلم على مستوى العالم، لكن شركة "بيترز إند" اليابانية لتوزيع الأفلام المستقلة اختارته في نهاية المطاف وتحدد تاريخ عرضه بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار.