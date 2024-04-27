"أودّ أن أكون إميلي".. طلب غريب من إيما ستون لجمهورها

"أودّ أن أكون إميلي".. طلب غريب من إيما ستون لجمهورها

كشفت الممثلة الأميركية إيما ستون عن رغبتها باستخدام الناس لاسمها الحقيقي عند مناداتها، وذلك وفق موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.



وقالت ستون إنها تودّ أن يستخدم الناس اسمها الأساسي، مضيفةً: " أودّ أن أكون إميلي".



ولفتت ستون إلى أنها تطلب من الأشخاص مناداتها عادةً باسم "إميلي"، مشيرةً إلى أنها اختارت تغييره بعدما استخدمته ممثلة أخرى قبلها.



كما قالت خلال مقابلة أثناء ترويجها لبرنامجها الجديد إنها "شعرت بالخوف منذ عامين" لعدم استخدام اسمها الأوّل الحقيقي.



وتابعت: "كنتُ أقول لنفسي أنني لا أستطيع فعل ذلك الآن".