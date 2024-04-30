سيلينا غوميز تشارك ملاحظة رومانسية من بيني بلانكو: "أعددت لك شريحة لحم" (صورة)

سيلينا غوميز تشارك ملاحظة رومانسية من بيني بلانكو: "أعددت لك شريحة لحم" (صورة)

شاركت المغنية الأميركية سيلينا غوميز ملاحظة رومانسية كتبها حبيبها المغني بيني بلانكو لها على منديل ورقي، وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركية.

وشاركت غوميز الملاحظة المذكورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، والّتي جاء فيها: "أحبك كثيراً! نامي جيداً لقد أعددت لك شريحة لحم".



ومن جهته، وثّق بلانكو عملية إعداده للشريحة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام.



وأعلن بلانكو وغوميز عن علاقتهما بشكل رسمي في شهر كانون الأول من العام 2023 ، قبل ظهورهما كثنائي للمرة الأولى على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "إيمي" في شهر كانون الثاني من العام 2024.