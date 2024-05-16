نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!

نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!

أثارت تصريحات الممثلة السوريّة كاريس بشار لصالح قناة CNN بالعربي غضب عدد كبير من روّاد الإنترنت، بعدما قالت أنّها لا تتذكّر إسم ممثل لبناني للتعامل معه.

وفي حين سارع البعض الآخر إلى الدفاع عن كاريس بشار، معتبرين أنّها أجابت بطريقة عفوية ربما للتهرّب من الإجابة أو الذاكرة قد خانتها، كان للإعلاميّة نضال الأحمدية موقف مختلف.

فعلّقت الإعلاميّة اللبنانيّة نصال الأحمدية على تصريحات كاريس بشار بالقول "منستاهل. لو في منتجين عندن ذرة كرامة بيقاطعوها. يلعنها شو شريرة".