بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

بعد انقطاع دام 12 عاماً، زار الفنان الشامي بلده سوريا للمرّة الأولى، وذلك بمساعدة الفنان السوري علي الديك.

وفي التفاصيل، نشر الفنان علي الديك مقطع فيديو من داخل سيارته برفقة الشامي عبر صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلّق قائلاً "بعد ١٢ سنة الشامي الغالي نازل على الشام وما حب ينزل إلا برفقة أخوه علي الديك. اهلا وسهلا فيك يا حبيب قلبي بتنوّر بلدك".