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مقدمة النشرة المسائية 21-01-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-21 | 13:22
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مقدمة النشرة المسائية 21-01-2023
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مقدمة النشرة المسائية 21-01-2023
رصاصة ٌطائشة من إطلاق نارٍ في تشييع في الأوزاعي ، اصابت ابن اثني عشر عامًا كان في مباراة ٍ في ملعبٍ في بئر حسن ... الرصاصة خرقت ظَهرَه واستقرت في إحدى رئتيه ، لكنه نجا ...

في التفاصيل أن VEH HARBOYAN  عضوٌ في أكاديمية  BFA لكرة القدم ، كان ضمن فريق يخوض مباراة ًمع فريق الصفا في ملعب مجمّع نبيه بري في بئر حسن حيث أصيب برصاصة طائشة ....  في كل مرة يحدث فيها هذا العمل الطائش والمجرِم، لا يلحظ المواطن ان هناك توقيفات ، وطالما الأمر سيستمر على هذا المنوال ، سيبقى السلاح المتفلِّت يطلق رصاصاتٍ طائشة ، مع مزيدٍ من الضحايا ... المناشدات لم تعُد تنفع ، بلِّغوا عن مُطلقي النار تتفادوا الإصابات التي قد تكون من عائلاتكم وأقربائكم وأصدقائكم ... المجرم يبقى مجهولًا طالما لم تبلِّغوا عنه ، وسيستمر سقوطُ الضحايا ... 

وعلى غرار الرصاص الطائش ، سياسات طائشة حتى الساعة ... إحدى عشرة جلسة لانتخاب رئيس ، ولا رئيس ، هذه الجلسات لا تحقَّق خرقا ولكن على مستوى النواب التغييريين ، من خلال الإعتصام في القاعة العامة لمجلس النواب ، هذه الحركة تتصاعد ويؤمَل أن تتحوَّل إلى كرة ثلج ، فهل تؤدي إلى خرقٍ رئاسي ما؟

الرئيس بري على موقفه " لا يتزحزح" بدليل انه لم يحدد موعدًا لجلسة ثانية عشرة ، بل حدد جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل . 

دوليًا ، الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى وسائل الإعلام ، آر تي فرنسا المتفرعة من آر تي الروسية ، تعلن إغلاق مكاتبها بعد تجميد حساباتها بحسب ما أفاد رئيس الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية.

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