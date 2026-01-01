الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01 | 13:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

في الشكل، محاولات لتضييق الخلاف بين السعودية والإمارات، من مؤشراته إلى الآن:

الاتصال الأميركي بوزيري خارجية السعودية والإمارات.

المسعى العُماني، والأحدث اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

هذه المساعي مازالت في بدايتها، كما أن الصراع، على ما يبدو، في بدايته، والمؤشرات تدل على أن كل فريق يستخدم عناصر القوة لديه، ولا مؤشرات لدى أي من الطرفين بالتراجع:

المجلس الأنتقالي، المدعوم من الإمارات، أعلن أن قوةً حكومية ستنتشر في مناطق سيطر عليها في الأسابيع الماضية، لكن هذه الخطوة لا يُتوقّع أن ترضي الرياض التي تطالب المجلس الانتقالي بالأنسحاب وليس بقبول قوات حكومية بالأنتشار.  

نحن أمام المشهد التالي: 

السعودية تطالب بانسحاب إماراتي وبوقف دعم المجلس الانتقالي.

الإمارات تسحب قواتها لكنها تعتمد على المجلس الانتقالي المؤلف من يمنيين. 

الحوثيون يراقبون. 

ومن مؤشرات التصعيد ما كشفه ‍مصدر سعودي لرويترز أن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر ‌بإغلاق مطار عدن. وأوضح المصدر أن الوزير أوقف الحركة الجوية متحديا بذلك أمرا أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية ‌بفرض قيود محددة على الرحلات، والقيود كانت تعني تفتيش الطائرات وهذا ما رفضه وزير النقل المحسوب على الإمارات. 

حتى الساعة التدخلات خجولة ، وليس في الأفق ما يشير إلى تراجع أي من طرفي الصراع، وهو الأول علنيًا منذ تأسيس المملكة والإمارات، والصعوبة في هذا الصراع أنه بدأ يَستحضر التراكمات منذ التأسيس إلى اليوم، فهل توضع التراكمات جانبًا، لتبدأ المعالجة ؟ أم يشهد الصراع مسارًا لا تتوضح نهاياتُه إلى اليوم؟ واستطرادًا ماذا سيكون عليه الموقف الأميركي والموقف الإسرائيلي.

على هذا التوقيت يُفتتح مسار العام 2026، وفي الجانب اللبناني ، الإستحقاق الأقرب اجتماع الميكانيزم الأسبوع المقبل، وفي معلومات الـLBCI أن الأجتماع سيكون فقط على المستوى العسكري ولن يُعقد ايُ اجتماعٍ للمدنيين لأسباب تنظيمية تتعلق بعدم توافر بعض الأعضاء. اما الموعد الجديد للاجتماع المدني فسيُحدد لاحقا.
 
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

1-1-2026

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-01

مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-31

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-30

مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-31

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-30

مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-29

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-12-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:52

برج الحمل في 2026: سنة التغييرات والمبادرات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-29

التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان

LBCI
فنّ
2025-09-03

بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:03

عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

LBCI
أخبار دولية
03:41

محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب

LBCI
أخبار دولية
00:11

مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:35

فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:42

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
23:47

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
اخبار البرامج
14:56

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

LBCI
آخر الأخبار
03:32

أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More