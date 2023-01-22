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مقدمة النشرة المسائية 22-1-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-22 | 11:52
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مقدمة النشرة المسائية 22-1-2023
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مقدمة النشرة المسائية 22-1-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 22-1-2023؟

يومٌ رابع على الإعتصام النيابي في القاعة العامة في مجلس النواب، وكل المؤشرات تدل على أن الاعتصام مستمر، ولكن كيف سيكون عليه المشهد يوم الخميس المقبل، مع الدعوة التي وجهها رئيس المجلس، فهل يُبقي النواب على اعتصامهم فيما الجلسة ستنعقد؟ 

حكوميًا، بعد الجلستين لمجلس الوزراء، هل من جلسة ثالثة قريبة في الأفق؟ المعطيات تشير إلى أن لا جلسة على الأرجح، لكن التحضيرات جارية لأعداد الملفات الملحة ولاسيما منها ما حاول بعض الوزراء طرحه في الجلسة السابقة التي اقتصرت على بند الكهرباء. على مستوى ملف الانتخابات الرئاسية، لا جديد حتى الساعة، وكان لافتًا اليوم ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من أن "مهزلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لا تزال مستمرة، وقرار عقدها،  وفقا للدستور، مسلوب".

وليس بعيدًا من الملف الرئاسي، يلتقي بعد ظهر غد وفد من حزب الله قوامه حسين خليل ووفيق صفا، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ميرنا شالوحي. 

ويأتي اللقاء المرتقب عقب التباينات الكبيرة بين الحزب والتيار والتي ساهم في تعميقها، مشاركة حزب الله في جلستَيْ مجلس الوزراء، وهذا ما أثار حفيظة باسيل، ووصلت العلاقة بين حارة حريك وميرنا شالوحي إلى تباعد هو الأكبر منذ توقيع ورقة التفاهم. 

لكن البداية من واحد من أخطر الملفات على لبنان والذي يبدو أن لا إجراء يوقفه، وهو ملف تهريب السوريين إلى لبنان. 

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مجلس النواب

التيار الوطني الحر

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