مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023

بعد الزلزال السعودي الايراني، بدأت الارتدادات في بيروت :السفير السعودي في لبنان وليد البخاري التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في اول حركة له غداة توقيع الاتفاق السعودي الايراني, واكتفى بالقول ردًا على سؤال عما اذا كان هناك شيء ايجابي: اكيد .ونُقل عنه ان المرحلة الراهنة تستوجب الإحتكام أكثرَ من أي وقت مضى الى الكلمة الطيبة، وأن الرهان دائماً على الإرادات الخيرة.ماذا عن أجواء اللقاء؟ مصادِر مواكِبة أكدت أن السفير البخاري جدد التركيز على المواصفات التي يُفترض ان يتمتَّع بها المرشحون للرئاسة، وفُهِم ان الموقف السعودي هو نفسه قبل الإتفاق السعودي الإيراني.وما يمكن استنتاجه, أن المواصفات المطروحة ما زالت أعلى مما يُطرَح من مرشحين.البخاري ختم نهاره السياسي والديبلوماسي بزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو.الرئيس بري، وكأنه ردَّ بشكلٍ غير مباشر على ما يجري تداوله. فخلال لقائه وفد نقابتَي الصحافة والمحررين، سأل: اذا كان الوزير فرنجيه لا يجمع فمَن الذي يجمع؟لم يكد السفير البخاري يغادر عين التينة، حتى وصلت الى مقر الرئاسة الثانية السفيرة الاميركية.بكركي تقاسمت الحدث مع عين التينة حيث زارها الرئيس نجيب ميقاتي، الذي من على منبرها غمز من قناة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فأعلن انه "لمن يتحدث ويقول إن مجلس الوزراء شرعيٌ او غير شرعي, ويحق له ان يجتمع او لا يجتمع، فليتفضل ويقُم بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية في اسرع وقت ،وهذا هو باب الخلاص".وتابع ميقاتي: "تطرقنا ايضا الى الكلام المستهجَن والبغيض الذي نسمعه عن الموضوع الطائفي, والاتهاماتِ الطائفية التي سمّاها صاحب الغبطة: الهستيريا السياسية, وهذا الكلام أرى فيه دليل افلاس سياسي".الى دار الفتوى، والموقف اللافت لاجتماع المفتين الذي حذّر "من مبادرات هجينة لمحاولة ملء الفراغ من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني". هذا التلميح بقي غامضاً من دون ان يحدِّد اجتماع المفتين ماذا يقصد.تربويًا، بلبلة كالعادة في ما يتعلق بموضوع الاساتذة والاضراب من عدم الاضراب.