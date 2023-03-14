الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-14 | 13:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023

مقدمة النشرة المسائية

الدولار الأميركي الواحد بمئة الف ليرة لبنانية، نظريًا الخبر مهم، عمليًا الخبر عادي ومنطقي للمسار المتدحرِج للعملة الوطنية، وعتبة المئة الف ليرة ليست سوى عتبة نفسية.

ما وصلت إليه الليرة اللبنانية تحصيلٌ حاصل للإنهيار السياسي: لا رئيس جمهورية، لا حكومة أصيلة، مجلس نواب لا يمارس مهمته في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، قضاءٌ مشلول نصفـُه يواجه نصفـَه الآخر، قطاعاتٌ مشلولة كالإدارة العامة والنافعة وغيرِها. 

في ظل كلِ هذا الواقع، ليس مستغربًا أن يصلَ الدولار الواحد إلى مئة الف ليرة، بل المستغرب الا يصلَ إلى هذه العتبة، ولاحقًا إلى عتباتٍ أخرى.

في السياسة، لا تزال الارتدادات اللبنانية للزلزال السعودي الإيراني مستمرة. اقتصرت هذه الارتدادات، حتى الساعة، على تتبعِ حركةِ السفير السعودي في لبنان، والرسائل التي حملها والتي هي نسخة غير منقَّحة عن رسائل سبق أن حملها وتتعلق بالمواصفات التي يجب ان يتمتع بها الرئيسُ المقبل.

في السياق الرئاسي، أوضح راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم في بيان ان "الأسماء التي يتم تداولها مؤخرا في الإعلام، على أنها الأسماء المقترحة من قبل غبطة البطريرك الراعي، غير دقيقة، لأن غبطته لا يدخل في لعبةِ الأسماء، ولا يمكن اعتبارُ هذه اللائحة رسمية من قبل بكركي، إذ إن هناك أسماء خارج تلك المتداولة".

رئاسيًا أيضًا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي التقى السفير السعودي أمس، وصل إلى الكويت. موقع الأنباء الناطق باسم الاشتراكي، نقل عن مصادر الاشتراكي قولها إن "الرئيس يجب أن يكون مقبولاً من القوى المسيحية وغير مستفِز"، وتابعت المصادر: "ما نرفضه لمختلف المكونات الروحية في البلد نرفضه في الرئاسة، وكما احترمنا ارادةَ الثنائي الشيعي في رئاسة مجلس النواب، او خيارات السنة في رئاسة الحكومة، او كما في الشارع الدرزي نقول الموقفَ نفسَه، هذا هو خطابُنا بما يتعلق بالمكوّن المسيحي، لناحية أن يكون هناك قبول من القوى المسيحية الأساسية التي تتمتع بالتمثيلِ لايصال رئيس للجمهورية".

جنبلاط في حديث إلى صوت لبنان، أكد أن "التسوية الكبرى السعودية - الإيرانية كانت مفاجأة للجميع ولا يمكن لفريقٍ أن يمليَ مرشحَ تحدٍ على الآخر"، مفضلاً الرئيس التوافقي الذي يملك بُعداً إقتصادياً، سائلاً: لماذا لا نرشح العنصر النسائي؟

وعن لائحة المرشحين التي طرحَها مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال: كنت قد طرحت ثلاثة أسماء وهم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين.  

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

lbci

مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-13

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-13

مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023

LBCI
خبر عاجل
2023-03-13

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-13

مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-12

مقدّمة النشرة المسائية 12-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-11

مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-08

مقدمة النشرة المسائية 08-03-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-03-13

المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع

LBCI
فنّ
06:22

عودة شيرين عبد الوهاب وخطّة صارمة!

LBCI
أخبار لبنان
18:53

موناكو تستكمل تحقيقها مع ميقاتي (ذا ناشيونال)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:47

في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:54

حملة لتشجيع المرأة على خوض معركة الانتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:47

في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:33

بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:10

في دوما البترونية اكتشاف جرتين قديمتين اثناء اعمال ترميم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

السعودية تحتضن كأس السوبر الايطالي

LBCI
رياضة
14:59

مجموعةٌ نارية في بطولة كأس العالم وقع فيها منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

تعرّفوا إلى خصائص الإصدار الجديد من ChatGPT الذي ينطلق هذا الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

انتخابات العائلات البيروتية: توافقٌ أم معركة تنافسية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

اقتراح روسي بتمديد صلاحية اتفاقية تصدير الحبوب الاوكرانية لـ٦٠ يوما فقط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
11:56

تسعيرة جديدة لربطة الخبز

LBCI
اقتصاد
10:11

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
06:25

جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
11:16

ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟

LBCI
فنّ
05:12

بعد جدل التبرّع بمليونيّ دولار.. كيف علّقت نجوى كرم للمرّة الأولى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها

LBCI
فنّ
06:28

هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة