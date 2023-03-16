الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
13
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة حب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
13
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-16 | 13:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023
2
min
مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023
يبدو ان مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني تسير بوتيرة سريعة, سواء على مستوى الخطوات أو على مستوى المواقف، السعوديةِ منها والإيرانية. على مستوى الخطوات، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، قولَه إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن .
على مستوى المواقف، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات... ما لم يقله وزير الخارجية السعودي ، قاله مصدر سعودي لقناة العربية ، وفيه أن الاتفاق مع إيران يوضح أهمية ما سيترتب عليها من فرص إيجابية و" نأمل في أن ينعكس الاتفاق إيجابا على كل ملفات وأزمات المنطقة".... اللافت في موقف المصدر السعودي حديثه عن " كل " الملفات لا عن " جزء " منها.
لم تقتصر رياح التفاؤل على الجانب السعودي. فرئيس فريق التفاوض الإيراني بلغ حد الغزل مع الجانب السعودي بقوله : " يجب أن يحِل التعاون والتقارب محل العداء والتباعد".
في المنطقة، ويجب أن نحاول تعزيز الأمن والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة, من خلال الحوار والتفاعل وتوسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي".
هذا الكلام نقلته وكالة الأنباء الإيرانية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني , إثر زيارته الإمارات ولقائه مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في أبوظبي، بعد نحو اسبوع من اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات.
بعيدًا من هذا السياق ، اجتماع فرنسي سعودي في باريس غدًا. وفي معلومات خاصة بال " ال بي سي آي " فإن الإجتماع مخصص للبحث في الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس.
داخليًا ، طغى حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى العدلية على كل ما عداه ...
جلسة الاستماع الى الحاكم استمرت ساعات ، غادر بعدها قصر العدل متوجّها إلى مقرّ المركزي حيث رأس اجتماعا للمجلس المركزي لمصرف لبنان.
المعلومات تحدثت عن أن الاسئلة إلى سلامة " تمحورت حول نشاطه منذ تسلمه الحاكمية، وصلاحياته، ونشاط المصرف المركزي وكيفية تدخله في السوق.
أجوبة الحاكم كانت جاهزة، وقد اظهر للقضاة ان القرارات كانت مغطاة من مجلس الوزراء ووزراءِ المال ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي, والمجلس المركزي, بحسب الصلاحيات.
وكشفت المعلومات أنّ الوفد الأوروبي سيواصل الاستماع إلى سلامة غدًا الجمعة .
في ملف منفصل، لا زيارة للرئيس بري للسعودية ، فقد أكد
عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن لا شيء مبلوراً في هذا الموضوع، وليس هناك تنظيم لزيارة في الوقت الراهن .
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 15-3-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-15
مقدمة النشرة المسائية 15-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-15
مقدمة النشرة المسائية 15-3-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-14
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-14
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-11
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-11
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-15
مقدمة النشرة المسائية 15-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-15
مقدمة النشرة المسائية 15-3-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-14
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-14
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-03-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-12
مقدّمة النشرة المسائية 12-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-12
مقدّمة النشرة المسائية 12-03-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
بعض الرجال يخلدون ذكرى من يحبون بطريقة ملهمة... إليكم قصة متحف سُمَية!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
بعض الرجال يخلدون ذكرى من يحبون بطريقة ملهمة... إليكم قصة متحف سُمَية!
0
أخبار دولية
06:37
وزير الدفاع الإسرائيلي في جولة على الحدود اللبنانية: المسؤول عن الهجوم سيدفع الثمن
أخبار دولية
06:37
وزير الدفاع الإسرائيلي في جولة على الحدود اللبنانية: المسؤول عن الهجوم سيدفع الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ
تقارير نشرة الاخبار
07:58
العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ
0
خبر عاجل
2023-03-13
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
2023-03-13
سعر جديد لربطة الخبز...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
تقارير نشرة الاخبار
14:39
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
إطلاق النسخة الثانية من مهرجان جونية الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:32
إطلاق النسخة الثانية من مهرجان جونية الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حملوا تطبيق BAM Leb واكتشفوا جمال لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حملوا تطبيق BAM Leb واكتشفوا جمال لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟
تقارير نشرة الاخبار
14:28
أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
داعش في لبنان مجدداً... والحصيلة توقيف شقيقين!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
داعش في لبنان مجدداً... والحصيلة توقيف شقيقين!
0
أخبار لبنان
14:22
وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال
أخبار لبنان
14:22
وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
2
اقتصاد
04:12
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:12
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
4
خبر عاجل
04:35
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
خبر عاجل
04:35
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
5
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
6
فنّ
06:16
حقيبة لؤي راغب علامة الضخمة تثير الجدل (صور)
فنّ
06:16
حقيبة لؤي راغب علامة الضخمة تثير الجدل (صور)
7
أخبار لبنان
07:30
العثور على جثة فتاة في المنية
أخبار لبنان
07:30
العثور على جثة فتاة في المنية
8
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store