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مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-16 | 13:45
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مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023

يبدو ان مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني تسير بوتيرة سريعة, سواء على مستوى الخطوات أو على مستوى المواقف، السعوديةِ منها والإيرانية. على مستوى الخطوات، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، قولَه إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن . 
 
 
على مستوى المواقف، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات... ما لم يقله وزير الخارجية السعودي ، قاله مصدر سعودي لقناة العربية ، وفيه أن الاتفاق مع إيران  يوضح أهمية ما سيترتب عليها من فرص إيجابية و" نأمل في أن ينعكس الاتفاق إيجابا على كل ملفات وأزمات المنطقة".... اللافت في موقف المصدر السعودي حديثه عن " كل " الملفات لا عن " جزء " منها. 
لم تقتصر رياح التفاؤل على الجانب السعودي. فرئيس فريق التفاوض الإيراني بلغ حد الغزل مع الجانب السعودي بقوله : " يجب أن يحِل التعاون والتقارب محل العداء والتباعد".



في المنطقة، ويجب أن نحاول تعزيز الأمن والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة, من خلال الحوار والتفاعل وتوسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي".
هذا الكلام نقلته  وكالة الأنباء الإيرانية عن  أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني , إثر زيارته الإمارات ولقائه مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان  في أبوظبي، بعد نحو اسبوع من اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات.


بعيدًا من هذا السياق ، اجتماع فرنسي سعودي في باريس غدًا. وفي معلومات خاصة بال " ال بي سي آي " فإن الإجتماع مخصص للبحث في  الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية  وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس.


داخليًا ، طغى حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى العدلية على كل ما عداه ... 
جلسة الاستماع الى الحاكم استمرت ساعات ، غادر بعدها قصر العدل متوجّها إلى مقرّ المركزي حيث رأس  اجتماعا للمجلس المركزي لمصرف لبنان.
المعلومات تحدثت عن أن الاسئلة إلى سلامة " تمحورت حول نشاطه منذ تسلمه الحاكمية، وصلاحياته، ونشاط المصرف المركزي وكيفية تدخله في السوق. 
 
أجوبة  الحاكم كانت جاهزة، وقد اظهر للقضاة ان القرارات كانت مغطاة من مجلس الوزراء ووزراءِ المال ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي, والمجلس المركزي, بحسب الصلاحيات.


وكشفت المعلومات أنّ الوفد الأوروبي سيواصل الاستماع إلى سلامة غدًا الجمعة . 
في ملف منفصل، لا زيارة للرئيس بري للسعودية ، فقد أكد 
عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن لا  شيء مبلوراً في هذا الموضوع، وليس هناك تنظيم لزيارة في الوقت الراهن .

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