مقدمة النشرة المسائية 17-03-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-03-2023

لا أخبار رئاسية بارزة من باريس، بل يمكن القول إن المراوحة هي السائدة، إذ إن الإجتماع الذي كان في السابق خماسيًا ، اصبح اليوم ثنائيا ، في غياب الموفد الأميركي والموفد القطري والموفد المصري .



أهمية الأجتماع أنه جاء بعد اسبوع على الإتفاق السعودي الإيراني ، برعاية الصين، الذي سبقته مَروحة لقاءات أجراها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ، المشاركُ في اجتماع باريس مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.



وفي انتظار أن يرشح شيء عن اجتماع باريس ، حيث المعلومات الأولية لا تتحدث عن تقدم أو إيجابية، فإن بيروت انشغلت اليوم بجلسة الاستماع الثانية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, الذي اعتمد بعد انتهاء الجلسة سياسة الهجوم في معرض الدفاع ، فأصدر بيانًا مسهبًا ضمَّنه موقفه وأوضح جملة أمور .



سلامة ، وفي بيان غيرِ متوقع ، روى جملة من الوقائع, فأعلن انه حضر من دون رفقة المحامي، اذ إن حضوري كان كمستمَع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم،ليضيف: لقد حضرت احتراما مني للقانون وللقضاة، وتحفظّت لوجود حضرة القاضية اسكندر لانها خصم " .

ويتابع سلامة : " حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة للمصرف, ولم تحوَّل الى حسابي أموال من مصرف لبنان, والتحاويلُ الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي".



سلامة يختِم باتهام ، فيقول " لقد لمست ولاكثر من سنتين سوءَ نية, وتعطشا للادعاء علي".



اقليميًا ، فتحُ صفحات جديدة وأجواءُ التقارب مستمرة : غدًا وزير الخارجية التركي في مصر بعد عشر سنوات من القطيعة ، إذ إن العلاقات بين البلدين تدهورت إثر سقوط الإخوان ووصول الرئيس السيسي إلى الحكم .

في الاقتصاد العالمي ، ماذا عن تداعيات الانهيارات المصرفية الاميركية على أوروبا ؟ حاكم البنك المركزي الفرنسي أعلن اليوم أنّ "المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية . واضاف : "المصارف الأوروبية ليست في وضعِ بعض المصارف الأميركية, لسبب بسيط للغاية, وهو أنّها لا تخضع للقواعد نفسها.



