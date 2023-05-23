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مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-23 | 12:59
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مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
مقدمة النشرة المسائية
أبشِروا... لبنان سيصبح في القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مُرضية لمنع غسل الأموال... ولا ينقصه سوى أن يتدحرج إلى القائمة السوداء التي تضم في العالم ثلاث دول هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار. هذا ما كشفته وكالة "رويترز" التي اعتبرت أنه سيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة.
لم يكن ينقص لبنان، في سمعته السيئة، سوى وضعه على هذه القائمة.
لكن القائمة الرمادية ماليًا، توازيها في لبنان قوائم ليست رمادية فقط بل تميل إلى القوائم السوداء:
هناك مَن يحاول وضع صيدا على القائمة السوداء سياحيًا.
هناك مَن يحاول أن يضع الجنوب على القائمة السوداء لناحية الأستقرار.
هناك مَن يحاول أن يضع المؤسسات الدستورية والسلطات التشريعية والتنفيذية على القائمة السوداء، لجهة تعطيل هذه المؤسسات.
إذا كانت السياحة هي أوكسيجين لبنان والصندوق الأبيض للبنان، فمَن هو أو مَن هُم العباقرة الذين يريدون خنقه ويقطعون عنه هذا الأوكسيجين؟ ومَن هم الذين يريدون تحويل هذا الصندوق الابيض إلى صندوق أسود؟
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