مقدمة النشرة المسائية 25-05-2023

في زحمة الأحداث والتطورات، مرَّر وليد جنبلاط خبرًا من خمس عشرة كلمة، كانت كافية لإحداث زلزال في الحياة السياسية اللبنانية وفي الزعامة الجنبلاطية.وليد جنبلاط هو الأول بعد جدِّه فؤاد وبعد والده كمال، اللذين غابا اغتيالًا: جدُه فؤاد الذي اغتيل في آب من العام 1921، فلبِس والدُه كمال العباءة, ستةً وخمسين عامًا إلى حين اغتياله في آذار من العام 1977، فلبِس وليد العباءة لستةٍ وأربعين عامًا، ليعلن اليوم استقالته من رئاسة الحزب، وكذلك من مجلس القيادة الحالي.في 25 حزيران المقبل سيكون المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد، وسيكون حُكمًا تيمور جنبلاط، رئيس اللقاء الديموقراطي. تيمور سيكون الأول على رأس الحزب والزعامة الجنبلاطية الذي ستوضع العباءة على كتفيه غير ملوثة بدم الاغتيال، على رغم ان وليد جنبلاط عاش نصف قرنٍ من التهديدات كادت ان تصل إلى الاغتيال:عام 1977 صافح قاتل والدِه حافظ الاسد.عام 1982 وصل شيمون بيريز إلى المختارة.في السنة ذاتِها ودَّع أبو عمار في بيروت، وأطلق النار شخصياً في هذا الوداع.في آخر السنة ذاتها نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال في بيروت .عام 1983 خاض أشرس معركة عسكرية في تاريخه العسكري، معركة بحمدون، ولا تضاهيها ربما سوى معركة سوق الغرب عام 1989 التي فتحت الطريق إلى مؤتمر الطائف.في سجلِّه الكبير، مصالحة الجبل مع البطريرك التاريخي الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.يرتاح وليد جنبلاط بعد نصف قرن من الحروب والمعارك السياسية، لا ليضع العباءة فحسب على كتفَي تيمور، بل ليضع على كتفيه أثقالًا من الملفات لعلّ أصعبَها وأعقدَها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وواقع الجمهورية ككل، والواقع الدرزي الذي هو جزء من واقع المكوِّنات الدرزية.عند توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق في كانون الأول 1985، مع نبيه بري وإيلي حبيقة، قال وليد جنبلاط كلمته الشهيرة: "عسى أن يطبقه تيمور".كان عمر تيمور آنذاك ثلاث سنوات، اليوم تجاوز الأربعين ويحمل كل الملفات دفعة واحدة، ويراقبه من بُعد وليد إبن الأربعة والسبعين عامًا.وليد جنبلاط استقال، لكنه صفحة لم تُطوَ.سياسيا، ينتظر المراقبون ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ساعة من الآن، وهي الإطلالة الأولى له بعد المناورة العسكرية للحزب في عرمتى الأحد الماضي.رئاسيًا، حال من التخبط، ولا شيء واضح أو مبلور حتى الساعة، وبالونات الاختبار تملأ سماء الاستحقاق.مصرفيًا، في انتظار استكمال الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، بعد تطورات هذا الاسبوع.حكوميًا، مجلس الوزراء ينعقد عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة .البداية من استقالة وليد جنبلاط.