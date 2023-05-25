الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 25-05-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-25 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 25-05-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 25-05-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 25-05-2023؟

في زحمة الأحداث والتطورات، مرَّر وليد جنبلاط خبرًا من خمس عشرة كلمة، كانت كافية لإحداث زلزال في الحياة السياسية اللبنانية وفي الزعامة الجنبلاطية. 

وليد جنبلاط هو الأول بعد جدِّه فؤاد وبعد والده كمال، اللذين غابا اغتيالًا: جدُه فؤاد الذي اغتيل في آب من العام 1921، فلبِس والدُه كمال العباءة, ستةً وخمسين عامًا إلى حين اغتياله في آذار من العام 1977، فلبِس وليد العباءة لستةٍ وأربعين عامًا، ليعلن اليوم استقالته من رئاسة الحزب، وكذلك من مجلس القيادة الحالي. 

في 25 حزيران المقبل سيكون المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد، وسيكون حُكمًا تيمور جنبلاط، رئيس اللقاء الديموقراطي. تيمور سيكون الأول على رأس الحزب والزعامة الجنبلاطية الذي ستوضع العباءة على كتفيه غير ملوثة بدم الاغتيال، على رغم ان وليد جنبلاط عاش نصف قرنٍ من التهديدات كادت ان تصل إلى الاغتيال:

عام 1977 صافح قاتل والدِه حافظ الاسد. 
عام 1982 وصل شيمون بيريز إلى المختارة. 
في السنة ذاتِها ودَّع أبو عمار في بيروت، وأطلق النار شخصياً في هذا الوداع.
في آخر السنة ذاتها نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال في بيروت .   
عام 1983 خاض أشرس معركة عسكرية في تاريخه العسكري، معركة بحمدون، ولا تضاهيها ربما سوى معركة سوق الغرب عام 1989 التي فتحت الطريق إلى مؤتمر الطائف.

في سجلِّه الكبير،  مصالحة الجبل مع البطريرك التاريخي الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. 

يرتاح وليد جنبلاط بعد نصف قرن من الحروب والمعارك السياسية، لا ليضع العباءة فحسب على كتفَي تيمور، بل ليضع على كتفيه أثقالًا من الملفات لعلّ أصعبَها وأعقدَها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وواقع الجمهورية ككل، والواقع الدرزي الذي هو جزء من واقع المكوِّنات الدرزية. 

عند توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق في كانون الأول 1985، مع نبيه بري وإيلي حبيقة، قال وليد جنبلاط كلمته الشهيرة: "عسى أن يطبقه تيمور".

كان عمر تيمور آنذاك ثلاث سنوات، اليوم تجاوز الأربعين ويحمل كل الملفات دفعة واحدة، ويراقبه من بُعد وليد إبن الأربعة والسبعين عامًا.

وليد جنبلاط استقال، لكنه صفحة لم تُطوَ. 

سياسيا، ينتظر المراقبون ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ساعة من الآن، وهي الإطلالة الأولى له بعد المناورة العسكرية للحزب في عرمتى الأحد الماضي. 

رئاسيًا، حال من التخبط، ولا شيء واضح أو مبلور حتى الساعة، وبالونات الاختبار تملأ سماء الاستحقاق. 

مصرفيًا، في انتظار استكمال الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، بعد تطورات هذا الاسبوع.

حكوميًا، مجلس الوزراء ينعقد عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة .  

البداية من استقالة وليد جنبلاط.   
 

أخبار لبنان

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

نشرة الاخبار

مقدمة النشرة المسائية 24-05-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-24

مقدمة النشرة المسائية 24-05-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-23

مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-22

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-21

مقدمة النشرة المسائية 21-05-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-24

مقدمة النشرة المسائية 24-05-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-23

مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-22

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-21

مقدمة النشرة المسائية 21-05-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-05-23

كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس

LBCI
منوعات
08:32

سرقة منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا

LBCI
أمن وقضاء
12:49

عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس

LBCI
فنّ
07:39

باسكال مشعلاني تروّج لجديدها من داخل حوض السباحة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:07

نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"

LBCI
أخبار لبنان
14:12

افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نجاحات الفنانة ميريام فارس العالمية مستمرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جبران خليل جبران إبن بشري... مسيرته إنطلقت من نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مستلزمات طبية مستعملة ومهربة تعرض حياة المرضى للخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:55

دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!

LBCI
فنّ
05:54

ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:56

الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:25

معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

LBCI
أخبار لبنان
03:59

وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

LBCI
آخر الأخبار
09:51

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان

LBCI
فنّ
05:59

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. قالب حلوى من الدولارات والذهب! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:01

لاقونا على Forum de Beirut في الرابعة من بعد الظهر لمتابعة انطلاق Beirut Sports Festival والذي يستمر على مدى 4 ايام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More