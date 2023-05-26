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مقدمة النشرة المسائية 26-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-26 | 13:18
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مقدمة النشرة المسائية 26-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 26-05-2023
مقدمة النشرة المسائية 26-05-2023
يعيش بعضُ السياسيين اللبنانيين في وهم " سين سين" جديدة ,ستترجم في ملف الانتخابات الرئاسية وفي ملف مساعدة لبنان للخروج من ازمته المالية والاقتصادية .
يتمسك هؤلاء "بحبال الهوا " التي يمكن ان تكون اوهاماً او مقالات ٍصحافية , فيَبنون عليها فرضيات , ليتبين ان هذه المقالات حُذفت اصلا ً, وهو ما حصل امس مع صحيفة الرياض السعودية ,التي كتبت مقالا تحت عنوان "الازمة اللبنانية ...العودة لمعادلة سين سين " , ليتبين لاحقا ًانه فارغ ُالمضمون فيُحذف .
ولكن بعيداً من البناء على الاوهام ,يتقدم ملفان محليان :
الملف الاول مرتبط بالدعوات المتكررة لعقد جلسات حكومية في غياب رئيس الجمهورية .
فهل سيستمر سيناريو الدعوات على رغم اعتراض كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على عقد الجلسات بغياب رئيس الجمهورية , لا سيما وان مشاريع القوانين ومنها ما أُدرج على جلسة اليوم ليست ملحة ًاو طارئة كما غرد رئيس حزب القوات سمير جعجع ؟
وماذا عن اعلان وزير الثقافة محمد مرتضى , وهو يمثل ثنائي امل حزب الله في الحكومة , قبيل الجلسة ان الدستور والتفسير القانوني السليم لتصريف الاعمال يقتضي التصدي لكل الامور العالقة في البلد ؟
وعلى قاعدة التصدي هذه , اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نيته الدعوةَ لجلسة حكومية تخصص لملف النزوح ,فهل يحضر الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر الجلسة ؟وماذا عن التحضير لمؤتمر بروكسيل حول النازحين المقرر في الخامس عشر من حزيران المقبل , وكيف تُعدُّ الحكومة له وهي لا تملك اصلا ًداتا النازحين؟
اما مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في المؤتمر فمعلقة حتى الساعة , كونه لم يُدعَ بعد, علما انه رفع الصوت في موضوع دولرة المساعدات التي تمنح للنازحين,معتبرا اياها جريمة ًفي حق اللبنانيين , في وقت علمت فيه ال lbci ان بيانا مفصلا في هذا الخصوص سيصدر عن رئاسة الحكومة في هذا الخصوص يوضح موقفها .
بين اوهام انتظار الحلول من الخارج والتصدي للامور العالقة في الداخل ,يدور البلد في حلقة مفرغة, اصعبُ مراحلِها وضعُ رواتبِ وأجورِ ومساعداتِ القطاع العام والسلك العسكري في خطر اعتبارا من حزيران المقبل ,في حال لم يجتمع مجلس النواب لاقرار فتح اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية لتأمينها بغياب موازنة العام 2023.
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