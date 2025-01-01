مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025

اجمل ما تقدمه سنة 2025انها تغلق صفحات السنة السابقة السوداء,وتفتح صفحات امل بيضاء في لبنان اذا عرفنا كيف نتعامل مع ملفاتنا الشائكة.

قبل كل شيء, دعونا نعترف بما خسرناه السنة الماضية,من استشهاد السيد حسن نصر الله,الى بقاء الاحتلال الاسرائيلي على ارضنا.

ودعونا نقول ان كل فئاتنا خسرت على مدى السنين,من المسيحيين ,الى السنة,الى الدروز وصولا اليوم الى الشيعة.

على قاعدة ستة وستة مكرر البشعة,نعترف بما حصل,نتعلم الدرس ونتجه صوب المستقبل والدولة.

فدولتنا لم تعد قائمة,وهي تحتاج لاعادة انتظام عملها,من رئاسة الجمهورية,الى الحكومة,الى مجلس النواب, والقضاء والاجهزة الامنية والمالية.

واعادة الانتظام هذه على موعد مفصلي في التاسع من كانون الثاني عندما يتوجه النواب الى ساحة النجمة لانتخاب رئيس.

حتى الساعة,لا معلومات عن توافق حول اسم,والكل يربط مصير الجلسة بالمحادثات البالغة الاهمية التي سيجريها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على رأس وفد في بيروت .

هذا علما انه وفي معلومات لل lbciفان تاريخ وصول الوفد لم يحدد حتى اليوم بعد,مع احتمال ان يكون قبل جلسة التاسع او بعدها .

اما الموعد المفصلي الثاني , فهو وصول الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت,وهو مرجح اعتبارا من الخامس او السادس من هذا الشهر, ومعه يفترض ان يناقش الرئيس نبيه بري اولا ,ومن خلفه حزب الله,آلية تنفيذ وقف النار ,وهما من فاوض على تفاصيلها اصلا, ونية اسرائيل الانسحاب من القطاع الغربي,انما ايضا انشاء مراكز مراقبة متقدمة لها على طول الخط الازرق.

وبين التاريخين, تبقى البوصلة سوريا وتطوراتها ,وما تحمله من امكان الانفتاح السعودي المصري على حكمها الجديد,وصولا الى تداعيات كل ذلك على لبنان,ولعل ابرز هذه التداعيات القرار الذي ستتخذه الحكومة في موضوع توقيف نجل القرضاوي .

فهل تسلمه الى تركيا وتخاطر بالعلاقات مع مصر والسعودية والامارات؟

ام تسلمه لمصر او الامارات وتخاطر بعلاقاتها مع تركيا ومن خلفها قطر ؟

كثيرة هي الملفات التي يحملها الشهر الاول من العام ,والقرارات حولها مصيرية,

وساعات الاحتفال بالسنة الجديدة تكاد تنتهي .