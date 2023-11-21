مقدمة النشرة المسائية 21-11-2023

يومٌ عصيبٌ في جنوب لبنان، إعلاميًا وميدانيًا.



ويومٌ خطير في المنطقة وتحديدًا بين أميركا والعراق.



ويوم إيجابي للمرة الأولى منذ بدء حرب غزة، على مستوى الأسرى.



إعلاميًا، يدفع الإعلامُ اللبناني مجددًا، ثمنًا باهظًا للحرب الدائرة: استشهادُ الزميلين في قناة الميادين فرح عمر وربيع معماري، بصاروخ اسرائيلي استهدفهما، ليرتفعَ عددُ شهداء الإعلام في لبنان إلى ثلاثة بعد المصور عصام عبدالله.



ميدانيًا، صاروخٌ اسرائيليٌ استهدف سيارةً استشهد فيها مسؤولٌ في حماس في لبنان وهو خالد خرز.



على مستوى الأسرى، يبدو أن الملفَ اقتربَ من خط النهاية إيجابيًا. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري كشف أن المفاوضات بلغت "أقرب نقطة" من التوصلِ إلى اتفاق.



ويوضِح الديبلوماسي القطري أن "الوساطةَ وصلت إلى مرحلةٍ حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة".



العنوان الثالث مواجهة أميركية عراقية: مسؤولٌ عسكري أميركي أعلن أن القوات الاميركية في العراق "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجومٍ في قاعدة عين الاسد، على منطقة أبو غريب.



وهي المواجهة الأبرز، علمًا ان المسؤول العسكري الاميركي حرص على القولِ إن العملية كانت دفاعاً عن النفس ضد الذين نفذوا الهجوم.





