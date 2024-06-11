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مقدّمة النشرة المسائيّة 11-06-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-11 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 11-06-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 11-06-2024
يبدو أن مصطلح " طبخة بحص " ينطبق على المحادثات في شأن غزة، والحراك في لبنان في شان الرئاسة.
وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، في زيارته الثامنة للمنطقة، منذ السابع من تشرين الأول الفائت، لم يحقق أي خرق حتى الساعة، بعد زيارته للقاهرة ثم تل ابيب.
في المقابل، العمليات العسكرية مستمرة .
في لبنان حراك رئاسية على خطين منفصلين: خطّ يتولاه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وخط يتولاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، الذي يزوره باسيل غدًا، لا احد من الخطين يقول إنه يحمل مبادرة بل يقوم بحراك، لكن هذا الحراك هل سيوصِل إلى نتيجة؟
لا شيء في الأفق يرجِّح كفة الوصول إلى نتيجة، تمامًا كما حصل بالنسبة إلى المبادرات التي سبقت، من الخماسية إلى كتلة الاعتدال إلى حركة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان : خمس مبادرات أو تحركات ، ولا نتيجة ، ماذا يعني ذلك؟
كله حراك في الوقت الضائع ، لأن الانشغال في ساحة الميدان وليس في ساحة النجمة.
أخبار لبنان
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مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائيّة
11-06-2024
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