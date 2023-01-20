الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لعشاق شخصية "سوبر ماريو"... متنزه جديد في كاليفورنيا

منوعات
2023-01-20 | 08:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لعشاق شخصية &quot;سوبر ماريو&quot;... متنزه جديد في كاليفورنيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لعشاق شخصية "سوبر ماريو"... متنزه جديد في كاليفورنيا

متنزه جديد في كاليفورنيا لعشاق شخصية "سوبر ماريو"

سيتمكن محبو "سوبر ماريو" من دخول قلعة جديدة، مع الافتتاح المرتقب لأول متنزه أميركي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة بلوس أنجلوس في شباط/فبراير، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير ذي الشارب المفتول.

هذا المشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة عن مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ العام 2021 بمدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع "يونيفرسال ستوديوز هوليوود".

مع حبات فطر يتعين التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في الأنابيب وأحجار ملأى بالنقود... هذا المجمع المسمى "سوبر نينتندو وورلد" يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريباً عامها الأربعين.
ولا تزال لعبة "سوبر ماريو براذرز" التي رأت النور في العام 1985، حتى اليوم من بين أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً حول العالم. وقد فتحت مغامراتها بالأبعاد الثنائية الطريق أمام سلسلة من التتمات التي دفعت بشخصية شيغيرو مياموتو إلى مصاف أيقونات الثقافة الشعبية العالمية.

"يونيفرسال"، المعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال "هاري بوتر" و"فاست أند فيوريوس"، تعاونت مع "نينتندو" لتقديم تجربة انغماسية.
ويمكن للزوار خصوصا الدخول إلى لعبة ملاه مخصصة لسباقات "ماريو كارت"، باستخدام نظارات للواقع المعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير "بوسر".

وفي هذا الديكور الواقعي للغاية، يمكن للزائرين إطلاق قذائف افتراضية على أعداء يظهرون أمامهم.

"حلم يتحقق"
وتتيح ألعاب أخرى لزوار المنتزه بأن يضعوا قلادات تفاعلية ترصد التحركات وتعيد إظهارها على شاشات. ويمكن لكل مشارك بذلك جمع الأوراق النقدية أو الطوابع أملا في التأهل إلى المواجهة النهائية. وتحاول هذه اللعبة إعادة صنع "ملعب نهائي"، وفق نائب رئيس شركة "يونيفرسال كرييتيف" جون كورفينو.

ويقول "لقد جمعنا بين تأثيرات بالفيديو وعروض وشاشات ثنائية باعثة الضوء (ليد) وديكورات سحرية وانغماسية حقيقية ومؤثرات خاصة وتأثيرات فيزيائية وواقع معزز"، مضيفا "إنها التحديات نفسها على جهاز اللعب، لكن هذه المرة في الحياة الحقيقية".
وميدانياً، بدأ هواة اللعبة بالتوافد نحو المجمع الجديد الذي يستقبل بعض الزوار لتوفير "انطلاقة هادئة" وحل بعض المشكلات الفنية. وقد أكد أول زائر للمجمع، كارلوس موكتيزوما وهو يرتدي زي السباك الشهير:  "المجيء إلى هنا يعيد تكوين طفولتي في الحياة الحقيقية".

أما شريكته ليكسي هاوسمان فقالت مرتدية زي "لويجي" شقيق البطل "هذا حلم يتحقق. أعرف ماريو منذ أن كنت في الصفوف الابتدائية. كانت من أولى ألعابي على غايم بوي".
 

آخر الأخبار

منوعات

سوبر ماريو

كاليفورنيا

هوليوود

LBCI التالي
"مناداة الإبل أو "الحداء"... موروث سعودي أدرج على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي
رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى عن منصبها... "ليس لدي ما يكفي من الطاقة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:58

بعد فقدان أثره في جبال كاليفورنيا... البحث جارٍ عن الممثل البريطاني جوليان ساندز

LBCI
أخبار دولية
2023-01-17

ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-14

كاليفورنيا تستعد لـ"فيضانات كارثية"

LBCI
أخبار دولية
2023-01-10

عواصف كاليفورنيا تولّد أكثر من 13 قتيلاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:08

غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف

LBCI
منوعات
08:41

أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!

LBCI
منوعات
06:26

"مناداة الإبل أو "الحداء"... موروث سعودي أدرج على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي

LBCI
منوعات
2023-01-19

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى عن منصبها... "ليس لدي ما يكفي من الطاقة"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:40

زيلينسكي يشكر الولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية الجديدة "القوية"

LBCI
أخبار دولية
15:23

البرلمان الأوروبي يطلب من الاتحاد إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب

LBCI
أخبار سياسية
08:34

حميه بحث مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-14

وليم نون للـLBCI: الخميس سيكون هناك وقفة أمام مجلس النواب نحن والنواب الذين يتضامنون مع قضّيتنا وسنمثل يوم الاثنين أمام القضاء للتحقيق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

العراق يعود إلى حضنه العربي من بوابة كأس الخليج حاملاً كأس البطولة

LBCI
أخبار لبنان
07:43

تفاصيل النهار الثاني لاعتصام نواب التغيير في المجلس

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تحقيقات الوفد الاوروبي في يومها الاخير..

LBCI
أخبار لبنان
06:49

النواب داخل المجلس والمتظاهرون خارجه.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين إعتصموا أمام مقر "اليونيسف": لأجر منصف بالدولار وبدل نقل وحوافز

LBCI
فيروس كورونا
05:56

إطلاق حملة لقاح كورونا الجديد ... أبيض: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولكن من الواجب الإهتمام بالأكثر عرضة

LBCI
أخبار دولية
04:20

السعودية تؤكد أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

الحلبي للـLBCI: هناك اقتراح بتحديد سعر صيرفة خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:30

قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:13

تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
أمن وقضاء
11:56

روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟

LBCI
فنّ
05:00

أغنية "بسبوس عاشق بسة" في عرض أزياء Louis Vuitton (فيديو)

LBCI
اقتصاد
04:06

وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة