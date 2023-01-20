لعشاق شخصية "سوبر ماريو"... متنزه جديد في كاليفورنيا

متنزه جديد في كاليفورنيا لعشاق شخصية "سوبر ماريو"

سيتمكن محبو "سوبر ماريو" من دخول قلعة جديدة، مع الافتتاح المرتقب لأول متنزه أميركي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة بلوس أنجلوس في شباط/فبراير، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير ذي الشارب المفتول.



هذا المشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة عن مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ العام 2021 بمدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع "يونيفرسال ستوديوز هوليوود".



مع حبات فطر يتعين التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في الأنابيب وأحجار ملأى بالنقود... هذا المجمع المسمى "سوبر نينتندو وورلد" يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريباً عامها الأربعين.

ولا تزال لعبة "سوبر ماريو براذرز" التي رأت النور في العام 1985، حتى اليوم من بين أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً حول العالم. وقد فتحت مغامراتها بالأبعاد الثنائية الطريق أمام سلسلة من التتمات التي دفعت بشخصية شيغيرو مياموتو إلى مصاف أيقونات الثقافة الشعبية العالمية.



"يونيفرسال"، المعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال "هاري بوتر" و"فاست أند فيوريوس"، تعاونت مع "نينتندو" لتقديم تجربة انغماسية.

ويمكن للزوار خصوصا الدخول إلى لعبة ملاه مخصصة لسباقات "ماريو كارت"، باستخدام نظارات للواقع المعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير "بوسر".



وفي هذا الديكور الواقعي للغاية، يمكن للزائرين إطلاق قذائف افتراضية على أعداء يظهرون أمامهم.



"حلم يتحقق"

وتتيح ألعاب أخرى لزوار المنتزه بأن يضعوا قلادات تفاعلية ترصد التحركات وتعيد إظهارها على شاشات. ويمكن لكل مشارك بذلك جمع الأوراق النقدية أو الطوابع أملا في التأهل إلى المواجهة النهائية. وتحاول هذه اللعبة إعادة صنع "ملعب نهائي"، وفق نائب رئيس شركة "يونيفرسال كرييتيف" جون كورفينو.



ويقول "لقد جمعنا بين تأثيرات بالفيديو وعروض وشاشات ثنائية باعثة الضوء (ليد) وديكورات سحرية وانغماسية حقيقية ومؤثرات خاصة وتأثيرات فيزيائية وواقع معزز"، مضيفا "إنها التحديات نفسها على جهاز اللعب، لكن هذه المرة في الحياة الحقيقية".

وميدانياً، بدأ هواة اللعبة بالتوافد نحو المجمع الجديد الذي يستقبل بعض الزوار لتوفير "انطلاقة هادئة" وحل بعض المشكلات الفنية. وقد أكد أول زائر للمجمع، كارلوس موكتيزوما وهو يرتدي زي السباك الشهير: "المجيء إلى هنا يعيد تكوين طفولتي في الحياة الحقيقية".



أما شريكته ليكسي هاوسمان فقالت مرتدية زي "لويجي" شقيق البطل "هذا حلم يتحقق. أعرف ماريو منذ أن كنت في الصفوف الابتدائية. كانت من أولى ألعابي على غايم بوي".