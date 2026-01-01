برفقة زوجها الملك عبدالله… الملكة رانيا تودّع عامًا وتستقبل آخر بصورة عفوية (صورة)

نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة عائلية لافتة جمعتها بزوجها ملك الأردن عبدالله الثاني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، تزامنًا مع نهاية العام وبداية عام جديد.

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق قالت فيه: "برفقة سيدنا… أحلى ختام لعام مضى، وأجمل بداية لعام جديد. كل عام وأنتم بخير وسلام"، متمنيةً للجميع عامًا سعيدًا يسوده السلام.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المعبّرة عن المحبة والتقدير للثنائي الملكي، وعبّر المتابعون عن إعجابهم بالأجواء الدافئة والعفوية التي عكستها اللقطة.