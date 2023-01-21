كيم كارداشيان تبتاع "قلادة عطالله" للأميرة ديانا بهذا السعر الخيالي! (صور)

تمكنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من شراء قلادة للأميرة ديانا في مزاد بقيمة خيالية، تحمل توقيع دار Garrard البريطانيّة الشهيرة.

وبحسب المعلومات، فتحمل هذه القطعة من المجوهرات اسم "قلادة عطالله"، وهي قلادة من الذهب الأبيض مُزيّنة بأحجار الجمشت المربعة الشكل ومرصعة بالألماس.

واشترت النجمة الأميركية القلادة المذكورة، الّتي يبلغ إجمالي وزنها حوالي 5.25 قيراط، وذلك بعدما عرضتها دار "سوذبيز" للمزادات للبيع في مزاد أقيم في مدينة لندن البريطانية الأسبوع الفائت، مقابل 200 ألف دولار.

وشملت المزايدات 4 مستثمرين مختلفين وبمبلغ وصل إلى ضعف المبلغ الذي كان مقدراً لبيعها قبل المزاد.