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مشهد نادر... مصور يوثق لحظة تخلّص أيل من قرونه (فيديو)

منوعات
2023-01-21 | 10:12
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مشهد نادر... مصور يوثق لحظة تخلّص أيل من قرونه (فيديو)
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مشهد نادر... مصور يوثق لحظة تخلّص أيل من قرونه (فيديو)

نجح مصور في الالتقاط لحظة نادرة في الحياة البرية لأيل أثناء تخلصه من قرونه.

نجح مصور في الالتقاط لحظة نادرة في الحياة البرية لأيل أثناء تخلصه من قرونه في منطقة نائية بمقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا.

ورصد المغامر ديريك بورغوين، الذي يهوى جمع قرون الحيوانات، 3 من الأيائل بقرون كبيرة عندما كان يرصد الحياة الطبيعية من خلال طائرة من دون طيار في المنطقة النائية.

والتقطت الكاميرا مشهد فريد من نوعه، يظهر أحد الأيائل بعدما توقف في الثلج ثم بدأ يهز جسده بقوة حتى أسقط قرنيه.

ويُذكر أن هذه الحيوانات ذوات الحوافر الشائعة شمالي أميركا الشمالية، تخضع إلى تغيرات جسدية مع حلول الشتاء، حيث يصبح الطعام نادرا فيتخلص الذكور الأكبر سنا من القرون الثقيلة بشكل طبيعي لتوفير الطاقة، لينمو قرنين من جديد في الربيع.

مصدر


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