فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

تخطف فرقة مياس الانظار مجددا بعد ظهورها بعرض راقص مع المغنية العالمية بيونسيه خلال افتتاح احد الفنادق بدبي.