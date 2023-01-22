ثاني إنسان وطأت قدمه سطح القمر... زواج باز ألدرين بعمر الـ93!

رائد الفضاء الأميركي السابق، باز ألدرين، يتزوج من حب حياته بعمر الـ93 عاماً

أعلن رائد الفضاء الأميركي السابق، باز ألدرين، زواجه من حب حياته بعمر الـ93 عاماً، في تغريدة نشرها عبر تويتر.



وقال باز ألدرين: "في عيد ميلادي الـ93 واليوم الذي سيتم تكريمي أيضًا من قبل Living Legends of Aviation، يسعدني أن أعلن أنني وحبيبتي منذ أمد طويل الدكتورة أنكا فاور قد تزوجنا"، لافتاً الى أنهما تزوّجا في حفل خاص صغير في لوس أنجلوس.



وشكر ألدرين، وهو ثاني شخص تطأ قدمه سطح القمر في عام 1969 بعد زميله نيل أرمسترونغ، المعجبين على أمنياتهم بعيد ميلاده في تغريدة أخرى يوم الجمعة. وكتب فيها: "هذا يعني الكثير وآمل أن أستمر في خدمة قضية أكبر للعديد من الثورات حول الشمس".



وفي تموز 1969، انطلق قائد المهمة أرمسترونغ، وطيار الوحدة القمرية باز ألدرين، وطيار وحدة القيادة مايكل كولينز في رحلة إلى القمر. واستغرق الأمر منهم أربعة أيام للوصول إلى وجهتهم.



وبقي أرمسترونغ على سطح القمر لمدة ساعتين و 32 دقيقة. أمّا ألدرين، الذي تبعه، فقضى حوالي 15 دقيقة أقل منه.