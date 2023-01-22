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العام القمري الجديد يخرج الصين من بؤرة كوفيد

منوعات
2023-01-22 | 08:24
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العام القمري الجديد يخرج الصين من بؤرة كوفيد
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العام القمري الجديد يخرج الصين من بؤرة كوفيد

العام القمري الجديد يخرج الصين من بؤرة كوفيد

احتفل الناس في جميع أنحاء الصين بالعام القمري الجديد بالتجمعات العائلية وزيارة المعابد بعد أن رفعت الحكومة سياستها الصارمة المتعلّق بكورونا، في أكبر احتفال منذ بدء الوباء قبل ثلاث سنوات.

ومع تخفيف معظم قيود Covid-19، أصبح العديد من الأشخاص أخيرًا قادرين على القيام برحلتهم الأولى إلى مدنهم الأصلية للم شمل عائلاتهم بدون القلق بشأن متاعب الحجر الصحي والإغلاق المحتمل وتعليق السفر. وعادت الاحتفالات العامة الأكبر حجمًا أيضًا لما يُعرف باسم مهرجان الربيع في الصين، حيث استضافت العاصمة الآلاف من الأحداث الثقافية - على نطاق أوسع مما كان عليه قبل عام.

وقال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض، إن الحركة الجماعية للأشخاص قد تتسبب في انتشار الفيروس في مناطق معينة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه من غير المحتمل حدوث طفرة واسعة النطاق لـ Covid-19 في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة لأن حوالي 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار شخص أصيبوا بالعدوى خلال الموجة الأخيرة.

وتقليدياً، تتجمع حشود كبيرة قبل الساعة 11 مساءً في ليلة رأس السنة القمرية، ويحاول الجميع أن يكون أول من يضع أعواد البخور في المدرجات أمام القاعة الرئيسية للمعبد، أو من بين الأوائل. ويعتقد المصلون أن أولئك الذين هم من بين أول من يضعون أعواد البخور لديهم أفضل فرصة لاستجابة صلواتهم.
 

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