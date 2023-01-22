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قصر باكنغهام يكشف تفاصيل احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث

منوعات
2023-01-22 | 11:17
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قصر باكنغهام يكشف تفاصيل احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث
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قصر باكنغهام يكشف تفاصيل احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث

قصر باكنغهام يكشف تفاصيل احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث

كشف قصر باكنغهام عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي سيشهد 3 أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد وسيدعى الجمهور للمشاركة فيها.

وسيجري التتويج يوم السبت 6 آذار. وفي اليوم التالي ينظم القصر حفلاً آخر وغداء كبيراً للتتويج. أمّا في اليوم الثالث والأخير، فسيتم دعوة الجمهور للتطوع في يوم "المساعدة الكبيرة".

وقالت ميشيل دونيلان، وزيرة المملكة المتحدة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، في بيان: "الجميع مدعوون للانضمام، في أي يوم. سواء كان ذلك بالحفلة الخاصة في الشارع، أو بمشاهدة حفل التتويج أو بحفلة موسيقية رائعة على التلفزيون، أو بالتقدم خلال يوم "المساعدة الكبيرة" للمساعدة في القضايا التي تهمهم."

واعتبر بعض الخبراء أن هذه التحضيرات تشير إلى أن تتويج تشارلز سيكون مختلفًا وأكثر هدوءًا من الذي عاشته والدته الراحلة الملكة إليزابيث قبل سبع عقود، هي التي كان حفل تتويجها أول حدث ملكي متلفز مباشر.

وفي التفاصيل، سيصل تشارلز وزوجته كاميلا، إلى كنيسة وستمنستر في موكب من قصر باكنغهام، المعروف باسم "موكب الملك"، ويعودان لاحقًا في موكب احتفالي أكبر، يُعرف باسم "مسيرة التتويج"، برفقة أعضاء آخرين من العائلة المالكة. كما سيظهر الملك والملكة، جنبًا إلى جنب مع أفراد العائلة المالكة، على شرفة قصر باكنغهام لاختتام أحداث اليوم.
 

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