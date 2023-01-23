"سبايك"... أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس

حصد الكلب "سبايك"، من فصيلة شيواوا، البالغ من العمر 23 عاماً لقب الكلب الأكبر سنّاً في العالم، ودخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.وقد حطّم "سبايك"، الذي يعيش مع صاحبته ريتا كيمبال وعائلتها في مزرعة في كامدن بأوهايو الرقم القياسي الأول في 7 كانون الأول الماضي، عندما كان عمره 23 عاماً و7 أيام.وفي التّفاصيل، فتبنّت كيمبال الكلب "سبايك" المولود سنة 1999، منذ 14 عاماً عندما وجدته وحيداً في موقف للسيارات فقفز مباشرةً وجلس على مقعد سيارتها.ولم يعد "سبايك" بصحّته الجيّدة كما في السابق، لكنّ ذلك لم يؤثّر على حضوره القوي بين الأشخاص الذين يعرفهم وأولئك الذين يجهلهم.